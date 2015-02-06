Индикаторы: Система работы внутрь канала
Это типа Ценовой канал Прайс Ченел? Ставим ордер на пробой РС...
А статистика есть? Какой таймфрейм? Какая валютная пара? Какой зазор?
Ага, логику понять сложновато без пояснений. Да еще нарушенное цветовосприятие мешает, как назло зеленый и красный путаются))) Зеленые это те что сверху?
Ну на картинке же есть. Зеленые точки цепляются за хай свечки, я так понимаю являются сигналом к покупке. Ставим ордер на покупку по этой цене и ждем... С красными, прилепленными к лоу - наоборот, сигнал продажи. Отложенный ордер на такую цену продажи, соответственно с уровнем стоп лос на соответствующей (при продаже по верхней линии ориентир, при покупке - нижняя) линии. Насколько я понял уровня тэйк профит тут нет? Вся задумка в том чтоб постепенно двигать линию стоп лос вслед за точкой входа на рынок? Автор, правильно ли понял суть?
Зы: рынок в красном тренде, в зеленом... ё маё, для меня это хаос, путаюсь в цветах)) Зеленый у вас поменял в настройках на желтый, а вот красный незнаю на что менять, путаюсь)
Кажется правильно понял, огромное спасибо автор!
Чтобы понять логику индикатора, лучше прорисовать ещё один "внутренний" канал, который есть в коде, но не отображен: верхняя линия (толстая красная) идет по минимальным High за период (12), нижняя линия канала (толстая зеленая) идет по максимальным Low за период.
Нарисуем ещё две линии (пунктирные) по всем High (красная) и по всем Low (зелёная).
Так вот... Если пунктирная красная линия пересекает жирную красную сверху вниз, то по открытию следующего бара нужно открывать Sell (красная точка).
Если пунктирная зелёная пересекает жирную зелёную снизу вверх, то на следующем баре открываем Buy (зелёная точка)
Т.е. если хаи заходят сверху во внутрь канала, то пошел спад цены, и наоборот.... Вроде, не лишено смысла...
Для надежности входа (например вверх), можно использовать пересечение вверх пунктирной зелёной с жирной красной, т.е. ждать полного пересечения канала, чтобы не было ложных срабатываний (как показано на рисунке в среднем синем кружочке). В этом случае возможно будет задержка на один бар или вообще не будет входа. Кстати, в этом случае для уровня стоп-лосс можно использовать линии внутреннего канала.
...хоть один автор нормальный оказался!..СПАСИБО!)
ЗЫ вообще много авторов хороших...но этот индикатор прост и реалистичен...
Или я чегото не учёл. Но прога неправильно работает. На каких таймфреймах она показывает правильно? как сделать внутри ещё один канал?О каком коде идёт речь в коменте выше?
