Индикаторы: AdvMA

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AdvMA:

Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.

AdvMA

Автор: Maxim Kuznetsov

 

И дополнительно к AdvMA - "правильный" Дончиан по нему.

с двумя перцентилями и выбором MA по которой считается.



в комментарий, а не отдельной сущностью потому как использует AdvMA через iCustom
то есть без AdvMA работать не будет

Файлы:
AdvDonchian.mq4  8 kb
 

Ещё из загашников - дневная AKF то есть корреляция между усреднённой(сглаженной) ценой и ей-же сутки назад.

кто разбирается в корреляциях - тот и сам в деталях понимает смысл и способ использования.

а так, кратенько, самый простой способ : если AKF растёт, или просто в верхней части, то торговать можно вдоль средней сутки назад (рынок повторяет прежние движения) то есть в том-же направлении что и вчера

Файлы:
AdvDailyAKF.mq4  11 kb
 

Тут ещё делал разные эксперименты, как побочный результат : 

очень просто индикатор - строит канал между двумя AdvMA и добавляет поверх сколько-то % и пунктов

ENVELOP_PERCENTS - задаёт на сколько % отдалены сплошные линии
ENVELOP_POINTS - на сколько пунктов ещё сверх того.

исходник прикладываю, глядишь кому пригодится

Файлы:
AdvMiniMax.mq4  5 kb
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