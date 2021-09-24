Индикаторы: AdvMA
И дополнительно к AdvMA - "правильный" Дончиан по нему.
с двумя перцентилями и выбором MA по которой считается.
в комментарий, а не отдельной сущностью потому как использует AdvMA через iCustom
то есть без AdvMA работать не будет
Ещё из загашников - дневная AKF то есть корреляция между усреднённой(сглаженной) ценой и ей-же сутки назад.
кто разбирается в корреляциях - тот и сам в деталях понимает смысл и способ использования.
а так, кратенько, самый простой способ : если AKF растёт, или просто в верхней части, то торговать можно вдоль средней сутки назад (рынок повторяет прежние движения) то есть в том-же направлении что и вчера
Тут ещё делал разные эксперименты, как побочный результат :
очень просто индикатор - строит канал между двумя AdvMA и добавляет поверх сколько-то % и пунктов
ENVELOP_PERCENTS - задаёт на сколько % отдалены сплошные линии
ENVELOP_POINTS - на сколько пунктов ещё сверх того.
исходник прикладываю, глядишь кому пригодится
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
AdvMA:
Различные способы усреднения в одном индикаторе. Помимо стандартных SMA,SMMA,LWMA,EMA, добавлены параболические и синус-взвешенные средние. Также взвешенные по объёму и отклонениям. Дополнительные простые фильтры.
Автор: Maxim Kuznetsov