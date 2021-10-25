Как корректно скачать и установить нужный индикатор или осциллятор.

Новый комментарий
 

Много интересной информации, которую желательно проанализировать и протестировать непосредственно на графике в терминале. 

Может кто пояснить и помочь составить инструкцию по внедрению установочного файла из представленных индикаторов непосредственно в терминал МТ5?

 
samuray777:

Много интересной информации, которую желательно проанализировать и протестировать непосредственно на графике в терминале. 

Может кто пояснить и помочь составить инструкцию по внедрению установочного файла из представленных индикаторов непосредственно в терминал МТ5?

Если Вы хотите загрузить MQ5 код из CodeBase в свой терминал MetaTrader 5 для настольной версии Windows - Вы можете это сделать несколькими способами:

Способ 1: Поиск в браузере (пример поиска по словам 'Crossing of two iMA')

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

How can I search for indicators and other elements in this forum?

Vladimir Karputov, 2021.08.09 06:54

How can I search for indicators and other elements in this forum

How can I search for indicators and other elements in this forum


После поиска нужно кликнуть на ссылку - Вы попадёте на страницу найденного кода.

Чтобы скачать - жмёте последовательно на две ссылки

браузер автоматически скачает два кода (скачается индикатор и советник). Вам останется кликнуть на каждом коде - они автоматические откроются в редакторе MetaEditor. Останется скомпилировать оба кода в редакторе.


Способ 2: Поиск и скачивание в терминале -  как бесплатно скачать роботов


MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Библиотека исходных кодов на языке MQL5 для MetaTrader 5
Новый комментарий