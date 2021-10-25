Как корректно скачать и установить нужный индикатор или осциллятор.
Много интересной информации, которую желательно проанализировать и протестировать непосредственно на графике в терминале.
Может кто пояснить и помочь составить инструкцию по внедрению установочного файла из представленных индикаторов непосредственно в терминал МТ5?
Если Вы хотите загрузить MQ5 код из CodeBase в свой терминал MetaTrader 5 для настольной версии Windows - Вы можете это сделать несколькими способами:
Способ 1: Поиск в браузере (пример поиска по словам 'Crossing of two iMA')
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How can I search for indicators and other elements in this forum?
Vladimir Karputov, 2021.08.09 06:54
How can I search for indicators and other elements in this forum
После поиска нужно кликнуть на ссылку - Вы попадёте на страницу найденного кода.
Чтобы скачать - жмёте последовательно на две ссылки
браузер автоматически скачает два кода (скачается индикатор и советник). Вам останется кликнуть на каждом коде - они автоматические откроются в редакторе MetaEditor. Останется скомпилировать оба кода в редакторе.
Способ 2: Поиск и скачивание в терминале - как бесплатно скачать роботов
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Много интересной информации, которую желательно проанализировать и протестировать непосредственно на графике в терминале.
Может кто пояснить и помочь составить инструкцию по внедрению установочного файла из представленных индикаторов непосредственно в терминал МТ5?