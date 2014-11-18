Ошибка при отправке запроса на реале: "failed market buy 0.01 NZDCHF.m [Invalid volume]"
И советник отказывается совершать сделку:
"failed market buy 0.01 NZDCHF.m [Invalid volume]"
На том типе счета просто нельзя тоговать сотыми долями лота(микролота).
Остается вопрос с перебором инструментов...
P.S. Во время тестирования на истории мне так же непонятен момент со свопами:
Если я торгую объемом 0.01(на демо на истории) или объемом 0.1(на реале на истории) то своп взымается(или начисляется) таким образом, как будто я торгую одним лотом!?
Почему это происходит?
Это же полная дезинформация для новичков получается.
(от этого же очень сильно результаты тестирования зависеть могут в некоторых стратегиях.)
Какой билд клиентского терминала вы используете?
Какие настройки свопов по инструменту на сервере?
Можете приложить отчет тестера?
Насколько я понял - все что до 1-го лота(объемы) считаются по свопам как 1 лот.
Отчет пока не могу приложить.
Файлы(TXT) в логах по удалял в свое время(что бы они винт не грузили своим объемом.) - теперь ничего там нет. ))
P.S. А обновиться как то можно до билда 1014?
(и почему автоматичеcкого обновления не произошло(до последней версии) в таком случае?)
На MetaQuotes-Demo выложен билд 1016. Там проблема с расчетом свопов уже исправлена.
В версии 1016 походу что-то сломалось с работой с файлами в облаке.
Появилась такая ошибка (только при использовании облака):
2014.11.18 11:15:42 Tester expert file C:\Users\a.barinov\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\calendar_statement.csv process error
В билдах 1010 и 1014 все работало...
Андрей.
Давайте все подробности + исходник в сервисдеск.
Запостил.
На демо счете код работает нормально.
Поставил потестить на истории на реальном счете.
(Депозит там нулевой)
И советник отказывается совершать сделку:
"failed market buy 0.01 NZDCHF.m [Invalid volume]"
Код запроса на покупку выглядит следующим образом: