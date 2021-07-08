Нужна помощь с индикатором - страница 2
Проблема была в том, что не учитывали направление индексации в массивах.
Подправил код
теперь картинка выглядит лучше
Подскажите, как добавить Alert?
Alert
Я сделал так
но Alert постоянный, без паузы.(((