Проблема была в том, что не учитывали направление индексации в массивах.

Файлы:
Donchian_Channel.mq4  4 kb
 
barabashkakvn:

Спасибо, я понял где ошибка.
 
barabashkakvn:

Подправил код

      if(i<Bars-2)
        {
         if(Close[i]>upper[i+2]&&Close[i+1]>upper[i+2]&&Close[i+2]<upper[i+2])
            upper2[i]=High[i];
         if(Close[i]<lower[i+2]&&Close[i+1]<lower[i+2]&&Close[i+2]>lower[i+2])
            lower2[i]=Low[i];
        }

теперь картинка выглядит лучше


Подскажите, как добавить Alert?

 
MakarFX:

теперь картинка выглядит лучше


Alert
 
barabashkakvn:
Я сделал так

      if(i<Bars-2)
        {
         if(Close[i]>upper[i+2]&&Close[i+1]>upper[i+2]&&Close[i+2]<upper[i+2])
            upper2[i]=High[i];
         if((Alert_On == true) && upper2[i]>0) 
            {Alert(Symbol(),"-",Period(),"Bay");}                               
         if(Close[i]<lower[i+2]&&Close[i+1]<lower[i+2]&&Close[i+2]>lower[i+2])
            lower2[i]=Low[i];
         if((Alert_On == true) && lower2[i]>0) 
            {Alert(Symbol(),"-",Period(),"Sell");}                               
        }

но Alert постоянный, без паузы.(((

