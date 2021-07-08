Нужна помощь с индикатором
Для начала нужно взять работающий код канала. Потом уже можно будет приделывать стрелочки, значки, указатели.
Всем привет.
Индикатор Donchian Channel
Хотел сделать так чтоб индикатор отмечал свечи закрытые выше максимума и ниже минимума...
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(((Помогите кто понимает. Пожалуйста.
Индикатор я взял из Code Base и добавил
meder[i]=(high+low)/2; if(Close[1] > upper[i+3]) upper2[i]= High[1]; if(Close[1] < lower[i+3]) lower2[i]= Low[1];
Уточните свои требования. Пока код, который Вы предоставили им соответсвует
Я хотел, чтобы появлялась точка над последней закрытой свечей свечей, если она закрывается выше максимума или
под последней закрытой свечей свечей, если она закрывается ниже минимума.
Код который я выложил отображается так
Сформулируйте, пожалуйста Ваше условие внятно.
Попробуйте так:
if(Close[1] > upper[i+3]) upper2[i]= High[1]; if(Close[1] < lower[i+3]) lower2[i]= Low[1];
возьмем классику Donchian Channel
есть линия максимума и линия минимума
эти линии меняется когда новая свеча пересекает их границу, даже если это тень.
Мне нужны точки, только когда закрытие свечи пересекает границу линий.
if(i>3)
{
if(Close[i]>Close[i-3])
upper2[i]=High[i];
if(Close[i]<Close[i-3])
lower2[i]=Low[i];
}
мне нужно пересечение уровня Donchian Channel, а не Close третей свечи
