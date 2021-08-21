Что я делаю не так с CharArrayToString
Aleksandr Slavskii:
Пробовал всяко разно, но в итоге всё равно кракозябры.
Что я делаю не так?
CharToString() тоже выдаёт кракозябры.
попробуйте так
uchar _result[] = {72, 101, 108, 108, 111};https://unicode-table.com/ru/#basic-latin
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- unicode-table.com
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Igor Makanu:
попробуйте от обратного пойти - сначала StringToCharArray() + Print
затем обратно CharArrayToString() + Print
не совсем понял смысл пробовать туда-обратно.
мне надо перевести в строку хэш
CryptEncode(CRYPT_HASH_MD5, parameters_uchar, key, _result);
Так вот этот _result, никак не хочет становится строкой с помощью CharArrayToString().
Aleksandr Slavskii:
не совсем понял смысл пробовать туда-обратно.
мне надо перевести в строку хэш
Так вот этот _result, никак не хочет становится строкой с помощью CharArrayToString().
так с этого и нужно начинать - с кода кодирования-декодирования.
Taras Slobodyanik:
попробуйте такhttps://unicode-table.com/ru/#basic-latin
Хорошо, я понял, спасибо.
StringToCharArray дописывает в конце 0.
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Пробовал всяко разно, но в итоге всё равно кракозябры.
Что я делаю не так?
CharToString() тоже выдаёт кракозябры.