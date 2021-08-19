Маркет и математика

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Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?

Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет. 

Странно как-то.

Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.

А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(

Печалька

 
Maxim Kuznetsov:

Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?

Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет. 

Странно как-то.

Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.

А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(

Печалька

Привет! 

Создай продукт в маркете и дай там ссылку на Статью. В статье всё обьясни формулами итд.

 

А если в виде кода?

Формулы должны уйти в архаическую историю.

Есть что сказать? Скажи это кодом.

 
Dmitry Fedoseev:

А если в виде кода?

Формулы должны уйти в архаическую историю.

Есть что сказать? Скажи это кодом.

Кодом на латехе)

Корни квадратного уравнения:

\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
 
Aleksey Nikolayev:

Кодом на латехе)

Корни квадратного уравнения:

Этот же код вроде как описывает отображение формулы. А имеется ввиду код, который вычисляет значение.

 
Maxim Kuznetsov:

Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?

Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет. 

Странно как-то.

Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.

А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(

Печалька

Есть картинки. На одной общей можно собрать все формулы и пронумеровать. В тексте уже ссылки
 
Maxim Kuznetsov:

Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?

Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет. 

Странно как-то.

Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.

А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(

Печалька

Попробуйте формулу нарисовать на иконке.  #property icon ...

 
a007:

Попробуйте формулу нарисовать на иконке.  #property icon ...

Это как Левша подковать блоху ;-)  впихать в невпихуемое. Иконки маленькие, формулы отнюдь нет

речь не про код советника, а о том что в маркете существуют пока ещё осмысленные описания что продаём. Как туда внутрь поместить формулу ? даже не слишком сложную 

всякие цветастые иконки технически можно, а формулы вообще нет. 

 
a007:

Попробуйте формулу нарисовать на иконке.  #property icon ...


Ему нужно в описании продукта написать формулу в читаемом виде как в учебнике.

 
Maxim Kuznetsov:

Это как Левша подковать блоху ;-)  впихать в невпихуемое. Иконки маленькие, формулы отнюдь нет

речь не про код советника, а о том что в маркете существуют пока ещё осмысленные описания что продаём. Как туда внутрь поместить формулу ? даже не слишком сложную 

всякие цветастые иконки технически можно, а формулы вообще нет. 


а интересно можно ли в описание вставить картинку кодами bbCode. Сначала загрузил картинку (в модуле картинок) с формулой, а потом в описание вставил.

p/s, есть же HTML в редакторе, можно этим методом.

 
Maxim Kuznetsov:

Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?

Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет. 

Странно как-то.

Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.

А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(

Печалька

Попробуйте вставить картинку простым перетаскиванием изображения в текст.

Я сейчас попробовал внести изменения в скрытый с витрины советник, перетащил первое попавшееся изображение, получилось.


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