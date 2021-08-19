Маркет и математика
Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?
Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет.
Странно как-то.
Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.
А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(
Печалька
Привет!
Создай продукт в маркете и дай там ссылку на Статью. В статье всё обьясни формулами итд.
А если в виде кода?
Формулы должны уйти в архаическую историю.
Есть что сказать? Скажи это кодом.
А если в виде кода?
Формулы должны уйти в архаическую историю.
Есть что сказать? Скажи это кодом.
Кодом на латехе)
Корни квадратного уравнения:
\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
Кодом на латехе)
Корни квадратного уравнения:
Этот же код вроде как описывает отображение формулы. А имеется ввиду код, который вычисляет значение.
Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?
Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет.
Странно как-то.
Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.
А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(
Печалька
Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?
Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет.
Странно как-то.
Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.
А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(
Печалька
Попробуйте формулу нарисовать на иконке. #property icon ...
Попробуйте формулу нарисовать на иконке. #property icon ...
Это как Левша подковать блоху ;-) впихать в невпихуемое. Иконки маленькие, формулы отнюдь нет
речь не про код советника, а о том что в маркете существуют пока ещё осмысленные описания что продаём. Как туда внутрь поместить формулу ? даже не слишком сложную
всякие цветастые иконки технически можно, а формулы вообще нет.
Попробуйте формулу нарисовать на иконке. #property icon ...
Ему нужно в описании продукта написать формулу в читаемом виде как в учебнике.
Это как Левша подковать блоху ;-) впихать в невпихуемое. Иконки маленькие, формулы отнюдь нет
речь не про код советника, а о том что в маркете существуют пока ещё осмысленные описания что продаём. Как туда внутрь поместить формулу ? даже не слишком сложную
всякие цветастые иконки технически можно, а формулы вообще нет.
а интересно можно ли в описание вставить картинку кодами bbCode. Сначала загрузил картинку (в модуле картинок) с формулой, а потом в описание вставил.
p/s, есть же HTML в редакторе, можно этим методом.
Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?
Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет.
Странно как-то.
Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.
А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(
Печалька
Попробуйте вставить картинку простым перетаскиванием изображения в текст.
Я сейчас попробовал внести изменения в скрытый с витрины советник, перетащил первое попавшееся изображение, получилось.
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Как добавить математическую формулу (выражение) в описание ?
Картинкой нельзя, там картинок нет. MathML и подобных разметок тоже нет.
Странно как-то.
Alglib есть, ML и нейросети продвигаются, всякие вычисления - фишка терминала.
А описать на сайте эти вычисления нету возможности :-(
Печалька