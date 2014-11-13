Кто и как определяет в советнике начало тренда, какие есть мысли? - страница 3
я вроде ясно определил вопрос:
Как определить начало тренда?
Пожалуйста у кого есть что сказать говорите...
Так мыслю.
Да, и Вы, конечно, очень точно описали начало тренда...
Вот сказали Вы что нужно искать тренд на H4 для торговли по М5. Это Ваше мнение. Можно с ним согласиться, можно не соглашаться. Если выбирать точки входа с низким стопом, такая тактика не подойдет. Если даже Вы найдете хорошую точку входа (по выбранным Вами параметрами), таких точки могут быть очень редки. Однако, если не ограничиваться условностями "торговля М5 - тренд Н4", но оставить условия - точек входа может быть гораздо больше.
Вам количество входов нужно?
Да можно, вообще, монетку кидать и не смотреть ни на тренд, ни на сигналы... Просто я считаю, что зависимость от ТФ можно и нужно преодолеть (хотя бы попытаться). Рабочая ТС должна работать вне зависимости от ТФ или ВП, иначе работать она будет до первой смены настроения рынка.
Да, Вам слово, говорите.
Все зависит от определения "тренда". Отсюда и можно понять, где начало тренда.
Скажем, на мой взгляд, тренд (к примеру, восходящий) - это чередование мин-макс-мин-макс, где каждый минимум больше предыдущего минимума, а каждый максимум - больше предыдущего максимума., соответственно, при формировании второго максимума - можно говорить о зарождения тренда.
Зарождение тренда поймать сложно, и тут надо разделить тренд на подвиды по волнам - продолжение или коррекция и совершенно новая тенденция.
Тренды на малых ТФ начинаются с уменьшения коридора волатильности - после флета как правило.
По моим наблюдениям, тренд можно определить наиболее вероятно задним числом, и уже после этого пытаться взять оставшееся движение тренда, если не повезет попасть в разворот.
Плавность восхождения тренда говорит о его продолжительности по времени и ценовых максимумах - тише едешь - дальше будешь.
Точно определить начало или конец тренда, можно только на истории... Как видно из истории, тренды начинаются и заканчиваются всегда по разному... Даже если применять какие-то идикаторы, то толку от этого будет мало... Можно применять трендследящие индикаторы, но они будут сильно запаздывать, хотя, с учетом инерционности рынка, небольшой плюс можно выжать...
С флетом, тоже самое, точно определить его начало и конец так же невозможно... те же грабли...
А можно поподробнее, на основании чего Вы наступаете на "те же грабли" ?
Рискну предположить, что у Вас огромный опыт - не менее 10 лет в трейдинге... Просто Вы очень убедительно доказываете "невозможность", и в это сразу хочется верить. Наверно у Вас есть и факты этой теории... , ведь если нет фактов, то никто не отважится так громко говорить о своих наработках.
Так мыслю.
красная магическая звезда на скриншоте?
Я говорю, о невозможности научить думать железяку (комп), как определять начало тренда и т.п., не более... Попытаться можно, привязка к каким-либо индикаторам, оптимизация и др., но ни к чему путному это не приведёт, после серии выигрышей, обязательно наступит череда неудач) + спред и в итоге слив ...
Предпочитаю, головой определять начало тренда. Указываю советнику точку и он делает, то что должен делать. Не скажу, что весьма эффективно, но как-то так предпочтительней...