Почему в окне Обзор рынка доступно только 5000 инструментов? - страница 2
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Написал всем в личку название брокера.
И мне напишите, пожалуйста.
MetaQuotes-Demo.
40468
MetaQuotes-Demo.
А если без кастумных?
А если без кастумных?
Наверное, на сотню будет меньше.
Наверное, на сотню будет меньше.
Дискриминация?
Дискриминация?
MetaQuotes-Demo. Номер счета начинается с четверки. Открывал когда-то с Терминала штатным способом.
Напишите в личку название брокера, пожалуйста.
Напишите в личку название брокера, пожалуйста.
https://www.metatrader5.com/ru/news/2205