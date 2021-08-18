Почему в окне Обзор рынка доступно только 5000 инструментов? - страница 2

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Написал всем в личку название брокера.
 
Можно набрать тут в поиске "9 000+ инструментов" - была такая новость.
 
Yuriy Lyachshenko:
Написал всем в личку название брокера.

И мне напишите, пожалуйста.

 

MetaQuotes-Demo.

 
fxsaber:

40468
MetaQuotes-Demo.

А если без кастумных?

 
Andrey Khatimlianskii:

А если без кастумных?

Наверное, на сотню будет меньше.

 
fxsaber:

Наверное, на сотню будет меньше.

Дискриминация?


 
Andrey Khatimlianskii:

Дискриминация?

MetaQuotes-Demo. Номер счета начинается с четверки. Открывал когда-то с Терминала штатным способом.

 

Напишите в личку название брокера, пожалуйста.

 
Yaroslav Gnidets:

Напишите в личку название брокера, пожалуйста.

https://www.metatrader5.com/ru/news/2205

Just2Trade предложил клиентам опционы на ведущих биржах США через MetaTrader 5
Just2Trade предложил клиентам опционы на ведущих биржах США через MetaTrader 5
  • 2021.08.17
  • MetaQuotes
  • www.metatrader5.com
Лицензированный европейский брокер Just2Trade расширил торговые возможности клиентов на счете MT5 Global. Теперь с помощью MetaTrader 5 трейдеры могут совершать торговые операции с опционами на ведущих биржах США — CBOE и NASDAQ. Для сделок доступны контракты на акции Apple, Pfizer, Facebook, Boeing, Tesla, Walt Disney, Advanced Micro Devices...
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