Предупреждения при возврате имени WindowExpertName()
При возврате имени индикатора WindowExpertName()
почему-то сыпется предупреждение custom indicator name must be a string
Какой тип у переменной IndName?
Ошибка, скорее всего, относится к вызову функции iCustom. Наверное, в нее передается имя индикатора не в текстовом представлении.
Какой тип у переменной IndName?
Ошибка, скорее всего, относится к вызову функции iCustom. Наверное, в нее передается имя индикатора не в текстовом представлении.
string indName;
Верно, относится к вызову iCustom
Buff[i] = iCustom(NULL,TF,IndName,"calculate",...................);
string indName;
Верно, относится к вызову iCustom
Распечатайте значение IndName.
Распечатайте значение IndName.
Возвращает полное имя индикатора
У меня догадки закончились.
Спасибо за помощь!
Перенёс вызов в старт и проблема решилась))
int start()
{
IndName=WindowExpertName();
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При возврате имени индикатора WindowExpertName()
почему-то сыпется предупреждение custom indicator name must be a string