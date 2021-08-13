Предупреждения при возврате имени WindowExpertName()

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При возврате имени индикатора WindowExpertName()
почему-то сыпется предупреждение custom indicator name must be a string


int init()
  {
   IndName=WindowExpertName();
return(0);}
 
forex2030:

При возврате имени индикатора WindowExpertName()
почему-то сыпется предупреждение custom indicator name must be a string


Какой тип у переменной IndName?

Ошибка, скорее всего, относится к вызову функции iCustom. Наверное, в нее передается имя индикатора не в текстовом представлении.

 
Ihor Herasko:

Какой тип у переменной IndName?

Ошибка, скорее всего, относится к вызову функции iCustom. Наверное, в нее передается имя индикатора не в текстовом представлении.

string indName;

Верно, относится к вызову iCustom 

Buff[i] = iCustom(NULL,TF,IndName,"calculate",...................);
 
forex2030:

string indName;

Верно, относится к вызову iCustom

Распечатайте значение IndName.

 
Ihor Herasko:

Распечатайте значение IndName.

Возвращает полное имя индикатора

 
У меня догадки закончились. Попробуйте выбросить все лишнее из кода, оставив только проблемный участок, чтобы проблема воспроизводилась. Выложите код сюда. Через замочную скважину ничего не рассмотреть.
 
Ihor Herasko:
У меня догадки закончились.

Спасибо за помощь!
Перенёс вызов в старт и проблема решилась))

int start()
  {
   IndName=WindowExpertName();


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