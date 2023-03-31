Замена SSD, тратится ли активация продуктов купленных в MQL ? - страница 2

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Sergey Golubev #:

Отвечали уже (и несколько раз), например -


То-есть мне надо изначально написать там, что собираюсь поменять SSD и мне могут помочь?

 
А если поломка оборудования, из-за контрафактного SSD и у тебя три неудачных попыток наладить, и все идешь по новой отдаешь 250 баксов на новые активации?))
 
sanpaul #:

То-есть мне надо изначально написать там, что собираюсь поменять SSD и мне могут помочь?

Не менее 5 активаций (продавцы могут своему продукту назначить больше активаций).
Активации индивидуально не добавляются.
Иногда добавляются по одной активации всем за апдейт Windows - делается анонс на форуме
(при некоторых таких апдейтах тоже теряется активация).

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Замена SSD, тратится ли активация продуктов купленных в MQL ?

sanpaul, 2023.03.30 11:58

А если поломка оборудования, из-за контрафактного SSD и у тебя три неудачных попыток наладить, и все идешь по новой отдаешь 250 баксов на новые активации?))

Да, если активации кончились - покупать по новой (если продукт до сих пор нужен).
Вот у меня, например, у двух продуктов кончились:

Вы уже более 2-х лет на форуме, и удивляетесь так, как будто у вас тут первый день ...
 
Sergey Golubev #:

Не менее 5 активаций (продавцы могут своему продукту назначить больше активаций).
Активации индивидуально не добавляются.
Иногда добавляются по одной активации всем за апдейт Windows - делается анонс на форуме
(при некоторых таких апдейтах тоже теряется активация).


Да, если активации кончились - покупать по новой (если продукт до сих пор нужен).
Вот у меня, например, у двух продуктов кончились:

Вы уже более 2-х лет на форуме, и удивляетесь так, как будто у вас тут первый день .

Хорошо, вы пришли за продуктом, пока вас там долго не было, ценник из-за рейтинга вырос к примеру на 500 или 1000 долларов и вам это стало не по норманну, как быть в такой ситуации?))

 
Я не удивляюсь, я говорю о защите покупателя от непредвиденных обстоятельств!
 
sanpaul #:
Я не удивляюсь, я говорю о защите покупателя от непредвиденных обстоятельств!

Для защиты от непредвиденных обстоятельств дается 5 активаций (а у многих продавцов - больше).
а не одна активация.

----------------

Вы со мной зря спорите.
Я вас информирую о том, как есть в действительности, а вы спорите ...
Почитайте сами в правилах - Правила пользования сервисом "Маркет"

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Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
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Общие положения и правила пользования сервисом Market
 
Sergey Golubev #:

Для защиты от непредвиденных обстоятельств дается 5 активаций (а у многих продавцов - больше).
а не одна активация.

----------------

Вы со мной зря спорите.
Я вас информирую о том, как есть в действительности, а вы спорите ...
Почитайте сами в правилах - Правила пользования сервисом "Маркет"

А я не спорю, я предлагаю улучшить сервис, вы просто меня не правильно поняли..)

 

интересно, а если забацать каталог данных на флешку, что будет?

достаточно одной активации для использования везде и нет проблем?

 
Ладно, моя тема мной закрыта!
 
Renat Akhtyamov #:

интересно, а если забацать каталог данных на флешку, что будет?

достаточно одной активации для использования везде и нет проблем?

Там же не только к диску привязка, вероятно. Проц, мать, её BIOS, ... Можно даже к SPD на памяти привязаться!

А именно смену диска пережить - ставить в виртуалку )

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