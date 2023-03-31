Замена SSD, тратится ли активация продуктов купленных в MQL ? - страница 2
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То-есть мне надо изначально написать там, что собираюсь поменять SSD и мне могут помочь?
То-есть мне надо изначально написать там, что собираюсь поменять SSD и мне могут помочь?
Не менее 5 активаций (продавцы могут своему продукту назначить больше активаций).
Активации индивидуально не добавляются.
Иногда добавляются по одной активации всем за апдейт Windows - делается анонс на форуме
(при некоторых таких апдейтах тоже теряется активация).
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Замена SSD, тратится ли активация продуктов купленных в MQL ?
sanpaul, 2023.03.30 11:58А если поломка оборудования, из-за контрафактного SSD и у тебя три неудачных попыток наладить, и все идешь по новой отдаешь 250 баксов на новые активации?))
Да, если активации кончились - покупать по новой (если продукт до сих пор нужен).
Вот у меня, например, у двух продуктов кончились:
Не менее 5 активаций (продавцы могут своему продукту назначить больше активаций).
Активации индивидуально не добавляются.
Иногда добавляются по одной активации всем за апдейт Windows - делается анонс на форуме
(при некоторых таких апдейтах тоже теряется активация).
Да, если активации кончились - покупать по новой (если продукт до сих пор нужен).Вы уже более 2-х лет на форуме, и удивляетесь так, как будто у вас тут первый день .
Вот у меня, например, у двух продуктов кончились:
Хорошо, вы пришли за продуктом, пока вас там долго не было, ценник из-за рейтинга вырос к примеру на 500 или 1000 долларов и вам это стало не по норманну, как быть в такой ситуации?))
Я не удивляюсь, я говорю о защите покупателя от непредвиденных обстоятельств!
Для защиты от непредвиденных обстоятельств дается 5 активаций (а у многих продавцов - больше).
а не одна активация.
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Вы со мной зря спорите.
Я вас информирую о том, как есть в действительности, а вы спорите ...
Почитайте сами в правилах - Правила пользования сервисом "Маркет"
Для защиты от непредвиденных обстоятельств дается 5 активаций (а у многих продавцов - больше).
а не одна активация.
----------------
Вы со мной зря спорите.
Я вас информирую о том, как есть в действительности, а вы спорите ...
Почитайте сами в правилах - Правила пользования сервисом "Маркет"
А я не спорю, я предлагаю улучшить сервис, вы просто меня не правильно поняли..)
интересно, а если забацать каталог данных на флешку, что будет?
достаточно одной активации для использования везде и нет проблем?
интересно, а если забацать каталог данных на флешку, что будет?
достаточно одной активации для использования везде и нет проблем?
Там же не только к диску привязка, вероятно. Проц, мать, её BIOS, ... Можно даже к SPD на памяти привязаться!
А именно смену диска пережить - ставить в виртуалку )