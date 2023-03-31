Замена SSD, тратится ли активация продуктов купленных в MQL ?

Новый комментарий
 
Планируется заменить SSD на сервере, методом клонирования. Подскажите, потратится ли после замены активация советника купленного в маркете ?
[Удален]  
Aleksandr Chumovitckii:
Планируется заменить SSD на сервере, методом клонирования. Подскажите, потратится ли после замены активация советника купленного в маркете ?

смотря как клонировать - если этой программкой  R-Drive Image - получится полный клон 

а если  Dism++x64 то придётся активировать заново 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

R-Drive Image

[Удален]  
SanAlex:

смотря как клонировать - если этой программкой  R-Drive Image - получится полный клон 

а если  Dism++x64 то придётся активировать заново 

как обычно - не понял мысль и задачу -дал совет не по теме. Извиняюсь! 

R-DriveImage 91

 
SanAlex:

смотря как клонировать - если этой программкой  R-Drive Image - получится полный клон 

а если  Dism++x64 то придётся активировать заново 

Утилита dd... и ничего больше не требуется... и будет полная побайтная копия. Настоятельно рекомендую всем. Загружаетесь с флешки, и делаете копию системного SDD в образ .iso (можно сразу и на физический носитель, например другой SSD или HDD, но одно другому не мешает, рекомендую всегда иметь свежую копию системного диска в .iso), и потом из него всегда можно развернуть (той же утилитой dd, только в обратную сторону) всё так, как было, кстати не только на реальную машину, но и на виртуальный диск виртуальной машины.

 
Aleksandr Chumovitckii:
Планируется заменить SSD на сервере, методом клонирования. Подскажите, потратится ли после замены активация советника купленного в маркете ?

Активация дается на - (hardware + software + your login to this Windows).

То есть, если будет замечено, что вы в своем Windows например уже как админ, или что-то там изменилось в hardware + software, то активация может потратиться.

 
после чем занулить пустое пространство образа(дампа) диска
 
Похоже повторной активации не избежать...
 
После каждой замены неисправного SSD на одном и том же оборудовании тратится активация, где справедливость? К тому-же эксперты не копейки стоят!
 
Aleksandr Chumovitckii:
Планируется заменить SSD на сервере, методом клонирования. Подскажите, потратится ли после замены активация советника купленного в маркете ?
SanAlex #:

смотря как клонировать - если этой программкой  R-Drive Image - получится полный клон 

а если  Dism++x64 то придётся активировать заново 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


Да потратится, программы эти не помогают и это уже бесит!

 
Умнее защиту нельзя придумать, чтобы пользователь не страдал?
 
sanpaul #:
Умнее защиту нельзя придумать, чтобы пользователь не страдал?

Отвечали уже (и несколько раз), например -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Windows 10

MetaQuotes, 2020.12.26 21:49

Для компенсации неудобств с переустановками и переездами изначально дается не менее 5 активаций.

Это именно компенсационный задел, а не 5 гарантированных устройств при любых условиях.


123
Новый комментарий