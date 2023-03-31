Замена SSD, тратится ли активация продуктов купленных в MQL ?
Планируется заменить SSD на сервере, методом клонирования. Подскажите, потратится ли после замены активация советника купленного в маркете ?
смотря как клонировать - если этой программкой R-Drive Image - получится полный клон
а если Dism++x64 то придётся активировать заново
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смотря как клонировать - если этой программкой R-Drive Image - получится полный клон
а если Dism++x64 то придётся активировать заново
как обычно - не понял мысль и задачу -дал совет не по теме. Извиняюсь!
смотря как клонировать - если этой программкой R-Drive Image - получится полный клон
а если Dism++x64 то придётся активировать заново
Утилита dd... и ничего больше не требуется... и будет полная побайтная копия. Настоятельно рекомендую всем. Загружаетесь с флешки, и делаете копию системного SDD в образ .iso (можно сразу и на физический носитель, например другой SSD или HDD, но одно другому не мешает, рекомендую всегда иметь свежую копию системного диска в .iso), и потом из него всегда можно развернуть (той же утилитой dd, только в обратную сторону) всё так, как было, кстати не только на реальную машину, но и на виртуальный диск виртуальной машины.
Планируется заменить SSD на сервере, методом клонирования. Подскажите, потратится ли после замены активация советника купленного в маркете ?
Активация дается на - (hardware + software + your login to this Windows).
То есть, если будет замечено, что вы в своем Windows например уже как админ, или что-то там изменилось в hardware + software, то активация может потратиться.
Планируется заменить SSD на сервере, методом клонирования. Подскажите, потратится ли после замены активация советника купленного в маркете ?
смотря как клонировать - если этой программкой R-Drive Image - получится полный клон
а если Dism++x64 то придётся активировать заново
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Да потратится, программы эти не помогают и это уже бесит!
Умнее защиту нельзя придумать, чтобы пользователь не страдал?
Отвечали уже (и несколько раз), например -
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MetaQuotes, 2020.12.26 21:49
Для компенсации неудобств с переустановками и переездами изначально дается не менее 5 активаций.
Это именно компенсационный задел, а не 5 гарантированных устройств при любых условиях.
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