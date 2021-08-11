советник по выходу цены из прямоугольника - страница 2

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AnalyserLevel – анализатор торгового уровня. Если цена пробила уровень, то откроется или закроется (если задан тикет) сделка. Параметры уровня устанавливаются скриптом SetTradeLevel. В качестве уровня могут быть прямая или трендовая линии, или прямоугольник. Выделил уровень, запустил скрипт, установил параметры (лот, алгоритм закрытия и если нужно, то стоп с тейком в пунктах), цены рассчитает анализатор уровня. Welcome на мой сайт

 

Тактика называется "коридор азии". Коридор нарисован скриптом ShowAsia по ценам закрытия.

коридор азии

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
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Ценовые константы - Константы индикаторов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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