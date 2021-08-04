Нажатие кнопки

Новый комментарий
 

Я вызываю окно выбора 

         switch(MessageBox("", NULL, MB_YESNO))
           {
            case IDYES:
               //Send(OP_....................);

               break;
           
            case IDNO:

               break;
           }

Как мне нажать кнопку "Да"?


 

Если программно, то только через WinAPI.

Тут дело в другом: зачем что-то спрашивать, если ответ заранее известен? Получается какая-то программа-троль.

 
Ihor Herasko:

Тут дело в другом: зачем что-то спрашивать, если ответ заранее известен? Получается какая-то программа-троль.

Не понял ваше высказывание))

 
Ihor Herasko:

Если программно, то только через WinAPI.

Тут дело в другом: зачем что-то спрашивать, если ответ заранее известен? Получается какая-то программа-троль.

не просто через WinAPI, а только из сторонней программы (скрипта/эксперта).

когда модальное окошко открылось, то всё, пока не закроется ЖДИ

и что-то не видно проку от наших мего-интерфейсо-гуи-создателей.

простое,частое,востребованное действие - показать диалоговое окошко Yes/No/Cancel (с таймером) требует дикого объёма кода и тонн документации которой нет

 

Решил не окно вызывать "Да"-"Нет",
а кнопки на графике размещать по центру и с ними работать как угодно (нажимать или удалять по времени)

 
forex2030:

Решил не окно вызывать "Да"-"Нет",
а кнопки на графике размещать по центру и с ними работать как угодно (нажимать или удалять по времени)

Хорошее решение. Только я-бы сделал панельку с кнопками…

Или вот ещё решение от 2012 года.

Вопрос о MessageBox()
Вопрос о MessageBox()
  • 2012.02.07
  • www.mql5.com
Можно-ли и, если да то как, задать время ожидания нажатия кнопки? Т.е...
 
forex2030:

Не понял ваше высказывание))

Если точно известно, что программа должна нажать "Да", то зачем вообще выводить окно с вопросом? Если нужно завершить опрос по истечении некоторого времени, то для этого MessageBox не годится.

Новый комментарий