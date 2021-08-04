Нажатие кнопки
Если программно, то только через WinAPI.
Тут дело в другом: зачем что-то спрашивать, если ответ заранее известен? Получается какая-то программа-троль.
Тут дело в другом: зачем что-то спрашивать, если ответ заранее известен? Получается какая-то программа-троль.
Не понял ваше высказывание))
Если программно, то только через WinAPI.
Тут дело в другом: зачем что-то спрашивать, если ответ заранее известен? Получается какая-то программа-троль.
не просто через WinAPI, а только из сторонней программы (скрипта/эксперта).
когда модальное окошко открылось, то всё, пока не закроется ЖДИ
и что-то не видно проку от наших мего-интерфейсо-гуи-создателей.
простое,частое,востребованное действие - показать диалоговое окошко Yes/No/Cancel (с таймером) требует дикого объёма кода и тонн документации которой нет
Решил не окно вызывать "Да"-"Нет",
а кнопки на графике размещать по центру и с ними работать как угодно (нажимать или удалять по времени)
Решил не окно вызывать "Да"-"Нет",
а кнопки на графике размещать по центру и с ними работать как угодно (нажимать или удалять по времени)
Хорошее решение. Только я-бы сделал панельку с кнопками…
Или вот ещё решение от 2012 года.
- 2012.02.07
- www.mql5.com
Не понял ваше высказывание))
Если точно известно, что программа должна нажать "Да", то зачем вообще выводить окно с вопросом? Если нужно завершить опрос по истечении некоторого времени, то для этого MessageBox не годится.
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Я вызываю окно выбора
Как мне нажать кнопку "Да"?