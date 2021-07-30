Помогите пожалуйста MT5 не подключается

Новый комментарий
 
Не подключается от провайдера (Ростелеком). От мобильного оператора подключается. Может IP заблокирован? 
 

Интернета нет (по этому интернету МТ5 не подключается к торговому серверу брокера)?
Попробуйте другой сервер (откройте демо счет у другого брокера).

Или, если вы на динамическом IP, то выключите роутер и компьютер, подождите пару минут, потом поочередно включите роутер и компьютер.
И IP поменяется.

 
yuran55:
Не подключается от провайдера (Ростелеком). От мобильного оператора подключается. Может IP заблокирован? 

Сменить оператора не вариант?

 
Перезагрузка не помогла. Связь оборвалась недавно. До этого всё работало стабильно. 
 
yuran55:
Не подключается от провайдера (Ростелеком). От мобильного оператора подключается. Может IP заблокирован? 

Если вы перезагрузили роутер с компьютером, и если ваш IP изменился от этого, но интернета все равно нет, то надо менять интернет провайдера (хотя бы на время).

----------------‌

Мой пример.

  • У меня домашний интернет от местного провайдера.
  • Кроме того, есть мобильный от Билайна (на смартфоне).
  • И еще есть мобильный на много гигабайт от Теле2, который можно использовать вместо домашнего, и находится это на маленьком белом роутере Huawei, который просто можно положить в карман и пойти в кафе или остаться дома.

Если домашний отключается (ураган, или еще что-то) - я подключаюсь одному из остальных (мой компьютер сам автоматически подключается).

Сейчас среди интернет провайдеров такая конкуренция, что давно прошли те времена, когда я был просто завязан на одного провайдера, так как другого в доступности небыло (и если у него там были тех работы на два дня - то я сидел без интернета и звонил им по телефону с просьбами когда включат, а они мне не отвечали, так как они были одни в доступности без конкурентов, и я с горя форматировал жесткий диск ...).

----------------‌

Просто имейте в запасе еще один-два-три провайдера.

 

Sergey Golubev:

У меня домашний интернет от местного провайдера.

  • Кроме того, есть мобильный от Билайна (на смартфоне).
  • И еще есть мобильный на много гигабайт от Теле2, который можно использовать вместо домашнего, и находится это на маленьком белом роутере Huawei, который просто можно положить в карман и пойти в кафе или остаться дома.

Если домашний отключается (ураган, или еще что-то) - я подключаюсь одному из остальных (мой компьютер сам автоматически подключается).

...
Уважаемый Сергей, поделитесь, пожалуйста, подробностями - как это у Вас реализовано (автоматическое переподключение к другому интернет-каналу при падении основного). Какое для этого требуется аппаратное и программное обеспечение?
[Удален]  
Vladimir:
Уважаемый Сергей, поделитесь, пожалуйста, подробностями - как это у Вас реализовано (автоматическое переподключение к другому интернет-каналу при падении основного). Какое для этого требуется аппаратное и программное обеспечение?

не чего сложного - настраиваем все ваши сети и включаем в радиусе и как отключится подключится к другой 

Снимок

Снимок

 
SanAlex:

не чего сложного - настраиваем все ваши сети и включаем в радиусе и как отключится подключится к другой 


Спасибо. Если все подключения по Wi-Fi, роутер можно настроить. Только компьютер будет ни при чем, это не он переключается, а роутер меняет точки доступа.

Если же все подключения к интернет идут по витым парам через порты 100Base-TX с разъемами RJ45, как быть, не посоветуете? Хочу иметь автоматически подключаемый резервный интернет-канал. Читал о скриптах для этих целей, но там надо глубже, чем я, разбираться в устройстве сетей.

 
Vladimir:
Уважаемый Сергей, поделитесь, пожалуйста, подробностями - как это у Вас реализовано (автоматическое переподключение к другому интернет-каналу при падении основного). Какое для этого требуется аппаратное и программное обеспечение?

Никакой спец аппаратуры у меня нет.
Просто два компьютера + один планшет сами автоматом подключаются на доступную сеть wifi, если другая уже не доступна.



На все ваши сети (у меня их три) поочередно подключаетесь своим компьютером, ставя эту галочку.
И компьютер потом сам находит другую сеть если какая-то недоступна.

 
Sergey Golubev:

Никакой спец аппаратуры у меня нет.
Просто два компьютера + один планшет сами автоматом подключаются на доступную сеть wifi, если другая уже не доступна.



На все ваши сети (у меня их три) поочередно подключаетесь своим компьютером, ставя эту галочку.
И компьютер потом сам находит другую сеть если какая-то недоступна.

Так у Вас все три сети не кабельные?
[Удален]  
Vladimir:
Так у Вас все три сети не кабельные?

так подключите кабель к роутеру и у вас будет так же 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

в роутер ещё и модем можно подключить это ещё плюс мобильный интернет  

123
Новый комментарий