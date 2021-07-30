Помогите пожалуйста MT5 не подключается
Интернета нет (по этому интернету МТ5 не подключается к торговому серверу брокера)?
Попробуйте другой сервер (откройте демо счет у другого брокера).
Или, если вы на динамическом IP, то выключите роутер и компьютер, подождите пару минут, потом поочередно включите роутер и компьютер.
И IP поменяется.
Не подключается от провайдера (Ростелеком). От мобильного оператора подключается. Может IP заблокирован?
Сменить оператора не вариант?
Не подключается от провайдера (Ростелеком). От мобильного оператора подключается. Может IP заблокирован?
Если вы перезагрузили роутер с компьютером, и если ваш IP изменился от этого, но интернета все равно нет, то надо менять интернет провайдера (хотя бы на время).
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Мой пример.
- У меня домашний интернет от местного провайдера.
- Кроме того, есть мобильный от Билайна (на смартфоне).
- И еще есть мобильный на много гигабайт от Теле2, который можно использовать вместо домашнего, и находится это на маленьком белом роутере Huawei, который просто можно положить в карман и пойти в кафе или остаться дома.
Если домашний отключается (ураган, или еще что-то) - я подключаюсь одному из остальных (мой компьютер сам автоматически подключается).
Сейчас среди интернет провайдеров такая конкуренция, что давно прошли те времена, когда я был просто завязан на одного провайдера, так как другого в доступности небыло (и если у него там были тех работы на два дня - то я сидел без интернета и звонил им по телефону с просьбами когда включат, а они мне не отвечали, так как они были одни в доступности без конкурентов, и я с горя форматировал жесткий диск ...).
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Просто имейте в запасе еще один-два-три провайдера.
Sergey Golubev:
У меня домашний интернет от местного провайдера.
- Кроме того, есть мобильный от Билайна (на смартфоне).
- И еще есть мобильный на много гигабайт от Теле2, который можно использовать вместо домашнего, и находится это на маленьком белом роутере Huawei, который просто можно положить в карман и пойти в кафе или остаться дома.
Если домашний отключается (ураган, или еще что-то) - я подключаюсь одному из остальных (мой компьютер сам автоматически подключается)....
Уважаемый Сергей, поделитесь, пожалуйста, подробностями - как это у Вас реализовано (автоматическое переподключение к другому интернет-каналу при падении основного). Какое для этого требуется аппаратное и программное обеспечение?
не чего сложного - настраиваем все ваши сети и включаем в радиусе и как отключится подключится к другой
не чего сложного - настраиваем все ваши сети и включаем в радиусе и как отключится подключится к другой
Спасибо. Если все подключения по Wi-Fi, роутер можно настроить. Только компьютер будет ни при чем, это не он переключается, а роутер меняет точки доступа.
Если же все подключения к интернет идут по витым парам через порты 100Base-TX с разъемами RJ45, как быть, не посоветуете? Хочу иметь автоматически подключаемый резервный интернет-канал. Читал о скриптах для этих целей, но там надо глубже, чем я, разбираться в устройстве сетей.
Уважаемый Сергей, поделитесь, пожалуйста, подробностями - как это у Вас реализовано (автоматическое переподключение к другому интернет-каналу при падении основного). Какое для этого требуется аппаратное и программное обеспечение?
Никакой спец аппаратуры у меня нет.
Просто два компьютера + один планшет сами автоматом подключаются на доступную сеть wifi, если другая уже не доступна.
На все ваши сети (у меня их три) поочередно подключаетесь своим компьютером, ставя эту галочку.
И компьютер потом сам находит другую сеть если какая-то недоступна.
Никакой спец аппаратуры у меня нет.
Просто два компьютера + один планшет сами автоматом подключаются на доступную сеть wifi, если другая уже не доступна.
На все ваши сети (у меня их три) поочередно подключаетесь своим компьютером, ставя эту галочку.
И компьютер потом сам находит другую сеть если какая-то недоступна.
Так у Вас все три сети не кабельные?
так подключите кабель к роутеру и у вас будет так же
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в роутер ещё и модем можно подключить это ещё плюс мобильный интернет
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