Тестер на МТ4
Посмотрите в Market Watch спецификацию этих символов (по правой кноке мыши) - может для них брокером торговля запрещена:
Посмотрите в Market Watch спецификацию этих символов (по правой кноке мыши) - может для них брокером торговля запрещена:
Полный доступ. Котировки загружаются, при нажатии старт, все зависает намертво. Пробовал разных брокеров
Полный доступ. Котировки загружаются, при нажатии старт, все зависает намертво. Пробовал разных брокеров
Какой советник тестировали? Возможно, зависает именно советник, а не тестер. Биткоин - достаточно экзотический (в плане спецификации) инструмент. Для него приходится учитывать такое, что обычно в советниках не учитывается. Для проверки попробуйте запустить какой-нибудь штатный советник МТ4.
Какой советник тестировали? Возможно, зависает именно советник, а не тестер. Биткоин - достаточно экзотический (в плане спецификации) инструмент. Для него приходится учитывать такое, что обычно в советниках не учитывается. Для проверки попробуйте запустить какой-нибудь штатный советник МТ4.
Пробовал разные, даже обычный мувинг вшитий в мт, результат один. Просто зависает терминал
Дайте сервер, попробую.
Сервер
К сожалению, у меня там нет ЛК. Светить свой номер там не хочу. Если есть возможность, дайте номер счета и инвест-пароль (в личку). Потом, после проверки, смените его.
а с каким брокером Вы работаете?
Отвечу в личке, т. к. могут счесть за рекламу. Но там, где проверял, с ним не работаю. Просто есть демо-счет для обкатки советников - там много финансовых инструментов.
Проверил на MovingAverage. Все отлично. Отчет прилагаю.
По всей видимости, у Вас что-то с МТ. Попробуйте переустановить.
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