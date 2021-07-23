Тестер на МТ4

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Кто может подсказать , почему не проходит тестирование на МТ4  на инструментах : Биткоин , Эфир. МТ4 просто зависает
 

Посмотрите в Market Watch спецификацию этих символов (по правой кноке мыши) - может для них брокером торговля запрещена:

 
Sergey Golubev:

Посмотрите в Market Watch спецификацию этих символов (по правой кноке мыши) - может для них брокером торговля запрещена:

Полный доступ. Котировки загружаются, при нажатии старт, все зависает намертво. Пробовал разных брокеров

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nvn.jpg  352 kb
 
Eduard Bayer:

Полный доступ. Котировки загружаются, при нажатии старт, все зависает намертво. Пробовал разных брокеров

Какой советник тестировали? Возможно, зависает именно советник, а не тестер. Биткоин - достаточно экзотический (в плане спецификации) инструмент. Для него приходится учитывать такое, что обычно в советниках не учитывается. Для проверки попробуйте запустить какой-нибудь штатный советник МТ4.

 
Ihor Herasko:

Какой советник тестировали? Возможно, зависает именно советник, а не тестер. Биткоин - достаточно экзотический (в плане спецификации) инструмент. Для него приходится учитывать такое, что обычно в советниках не учитывается. Для проверки попробуйте запустить какой-нибудь штатный советник МТ4.

Пробовал разные, даже обычный мувинг вшитий в мт, результат один. Просто зависает терминал

 
Eduard Bayer:

Пробовал разные, даже обычный мувинг вшитий в мт, результат один. Просто зависает терминал

Дайте сервер, попробую. Проверил на своем брокере - полет нормальный.

 
Ihor Herasko:

Дайте сервер, попробую.

Сервер
ForexClub-MT4 Market Demo Server если я Вас правильно понял , проблема именно с тестером, так как на демо\реал все работает
 
а с каким брокером Вы работаете?
 
Eduard Bayer:
Сервер
ForexClub-MT4 Market Demo Server если я Вас правильно понял , проблема именно с тестером, так как на демо\реал все работает

К сожалению, у меня там нет ЛК. Светить свой номер там не хочу. Если есть возможность, дайте номер счета и инвест-пароль (в личку). Потом, после проверки, смените его.

 
Eduard Bayer:
а с каким брокером Вы работаете?

Отвечу в личке, т. к. могут счесть за рекламу. Но там, где проверял, с ним не работаю. Просто есть демо-счет для обкатки советников - там много финансовых инструментов.

 

Проверил на MovingAverage. Все отлично. Отчет прилагаю.

По всей видимости, у Вас что-то с МТ. Попробуйте переустановить.

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StrategyTester.zip  19 kb
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