Индикаторы: MA Filling Trend with Shift - страница 2
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В Навигаторе выделите название индикатора и нажмите Enter. Запустится Meta Editor с кодом индикатора. Далее жмите F7. Внизу появится окно с ошибками. В этом окне перемотайте к самой верхней ошибке и пришлите скрин.
спасибо за подсказку)
спасибо за подсказку)
Пожалуйста. Видимо, терминал не хотел автоматически компилировать. Или же не производилась перезагрузка терминала.
При установке индикатора, кнопки на чарте отключаются или становятся не активными, скорее всего из- за функции OnChartEvent. Можно ли от этого избавиться?
P.S. Избавился от этой проблемы, установкой индикатора перед всеми индикаторами содержащими кнопки.
Здравствуйте. Можно ли исправить "инерционное плавание" индикатора при прокрутке графика?
Не замечаю такого. Причем у меня не такой уж и мощный компьютер (клик на изображении):
У меня mt использует 4% от производительности процессора и 370 Mб ОЗУ, но индикатор плавает.
4% - это заметно нагруженный терминал. Уберите все индикаторы и советники. У меня в нагруженном состоянии терминал потребляет всего 1 - 2% от ЦП.
4% - это заметно нагруженный терминал. Уберите все индикаторы и советники. У меня в нагруженном состоянии терминал потребляет всего 1 - 2% от ЦП.
Убрал все вкладки с 55 индикаторами, оставил только одну с этим индикатором, терминал стал потреблять 0.1 - 0.3%, память 80 Мб, но индикатор все равно плавает, хотя и немного меньше.
Попробуйте сэмитировать ситуацию у себя, нагрузите вкладками с индикаторами.
Убрал все вкладки с 55 индикаторами, оставил только одну с этим индикатором, терминал стал потреблять 0.1 - 0.3%, память 80 Мб, но индикатор все равно плавает, хотя и немного меньше.
Попробуйте сэмитировать ситуацию у себя, нагрузите вкладками с индикаторами.
Значит, дело все-таки в Вашей конфигурации компьютера. Возможно, еще слабее, чем у меня. У меня, к счастью или к сожалению, нет еще более слабого компьютера, чтобы проверить.