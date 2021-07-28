Индикатор «список избранных торговых инструментов»

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При торговле у меня открыто для каждой пары два окна (с младшим и старшим ТФ).
Соответственно в терминале открыто вкладок : количество инструментов*2 = более 40 вкладок в общем количестве.
И чтоб от первых перейти к последним, надо долго клацать мышкой на стрелку «вправо» в окне вкладок.
Есть ли индикатор, который позволяет добавить в него нужные инструменты, и чтоб он их отображал вертикальным списком слева на графике, и при выборе нужного - открывалось сразу два окна (две вкладки), при чем с теми пропорциями окна, которые мне нужны : левое окно шире, правое - уже . С соотношением 60/40 от всей области экрана.
 
возможно такое ?
 
Андрей:
возможно такое ?

Конечно возможно, без проблем.

 
Андрей:
возможно такое ?

Такое возможно, но конкретно под Ваши задачи готового не встречал. Есть на мой взгляд более простое решение: создайте два графика с нужными Вам пропорциями и залинкуйте их. Смену инструмента делайте перетаскивая мышкой нужный символ из "обзора рынка" на любой из двух графиков. Как залинковать здесь.

Линковка двух окон между собой в МТ4
Линковка двух окон между собой в МТ4
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Здравствуйте. Может кто встречал скрипт который линкует два окна между собой. Например два окна с таймфремами Н4 и М5...
 

Индикатор называется Окно - More Windows. Встроен прямо в МТ ))

Ну а пропорции можно изначально один раз установить.

 
Ihor Herasko:

Индикатор называется Окно - More Windows. Встроен прямо в МТ ))

Ну а пропорции можно изначально один раз установить.

значит я пользуюсь этим "индикатором", но он мне не подходит по удобности )

 
Sergey Kolemanov:

Такое возможно, но конкретно под Ваши задачи готового не встречал. Есть на мой взгляд более простое решение: создайте два графика с нужными Вам пропорциями и залинкуйте их. Смену инструмента делайте перетаскивая мышкой нужный символ из "обзора рынка" на любой из двух графиков. Как залинковать здесь.

но получается что это надо перетаскивать два раза инструмент из обзора рынка ?

 
Андрей:

но получается что это надо перетаскивать два раза инструмент из обзора рынка ?

Если залинковать, то один раз. На втором графике инструмент будет загружаться автоматически. Я ссылку давал, почитайте...

 
Андрей:

значит я пользуюсь этим "индикатором", но он мне не подходит по удобности )

Я имел в виду вот это окно:


 
Ihor Herasko:

Я имел в виду вот это окно:



тоесть здесь можно как раз настроить расположение окон ?

 
Sergey Kolemanov:

Если залинковать, то один раз. На втором графике инструмент будет загружаться автоматически. Я ссылку давал, почитайте...

так на сколько я понял скрипт надо запускать...

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