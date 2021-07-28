Индикатор «список избранных торговых инструментов»
- Нужны дополнительные возможности
- Выпущена бета-версия MetaTrader 4 Build 555 с обновленным языком MQL4 и Маркетом приложений
- Настройка полей в терминале
возможно такое ?
Конечно возможно, без проблем.
возможно такое ?
Такое возможно, но конкретно под Ваши задачи готового не встречал. Есть на мой взгляд более простое решение: создайте два графика с нужными Вам пропорциями и залинкуйте их. Смену инструмента делайте перетаскивая мышкой нужный символ из "обзора рынка" на любой из двух графиков. Как залинковать здесь.
- 2013.02.11
- www.mql5.com
Индикатор называется Окно - More Windows. Встроен прямо в МТ ))
Ну а пропорции можно изначально один раз установить.
Такое возможно, но конкретно под Ваши задачи готового не встречал. Есть на мой взгляд более простое решение: создайте два графика с нужными Вам пропорциями и залинкуйте их. Смену инструмента делайте перетаскивая мышкой нужный символ из "обзора рынка" на любой из двух графиков. Как залинковать здесь.
но получается что это надо перетаскивать два раза инструмент из обзора рынка ?
но получается что это надо перетаскивать два раза инструмент из обзора рынка ?
Если залинковать, то один раз. На втором графике инструмент будет загружаться автоматически. Я ссылку давал, почитайте...
значит я пользуюсь этим "индикатором", но он мне не подходит по удобности )
Я имел в виду вот это окно:
Я имел в виду вот это окно:
тоесть здесь можно как раз настроить расположение окон ?
Если залинковать, то один раз. На втором графике инструмент будет загружаться автоматически. Я ссылку давал, почитайте...
так на сколько я понял скрипт надо запускать...
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