Догон + Разгон

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Сама для себя учусь писать экспертов для работы с Бинарными опционами.

Возникла сложность и не могу найти решение, все перелопатила.....

В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.

Суть такая если ордер закрылся в минус - ставим ставку №2 из столбика догон

Если в плюс  - ставим ставку №2 из столбика разгон

Если минус случается на ставке Разгона я теряю только первую ставку поэтому догон начинаю с первой ступени. 


Есть функция которая считает ступени догона и объем в функцию SentOrder ставится оттуда. А как дописать разгон не пойму????

Прошу помощи.

Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Торговые советники и собственные индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Среди программ для автоматического трейдинга можно выделить две большие категории: торговые роботы и индикаторы. Первые предназначены для...
 
Увеличение ставки это верный способ слива депозита. Тем более на БО.
 
Petr Voytenko:
Увеличение ставки это верный способ слива депозита. Тем более на БО.

Спасибо за совет. Я пытаюсь автоматизировать то, что делаю в ручную. И если я и получаю минус, то он 1 из 10 плюсов. Так что увеличение не всегда губительно. 

 
Natalya Smirnova:

Сама для себя учусь писать экспертов для работы с Бинарными опционами.

Возникла сложность и не могу найти решение, все перелопатила.....

В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.

Суть такая если ордер закрылся в минус - ставим ставку №2 из столбика догон

Если в плюс  - ставим ставку №2 из столбика разгон

Если минус случается на ставке Разгона я теряю только первую ставку поэтому догон начинаю с первой ступени. 


Есть функция которая считает ступени догона и объем в функцию SentOrder ставится оттуда. А как дописать разгон не пойму????

Прошу помощи.

Наталья, запомните в трейдинге не существует такого слова как Догон!

Есть разгон и только разгон, на любой ступени хоть на первой, хоть на десятой.

 
Marat Zeidaliyev:

Наталья, запомните в трейдинге не существует такого слова как Догон!

Есть разгон и только разгон, на любой ступени хоть на первой, хоть на десятой.

Бинарные опционы это вообще не трейдинг, а разновидность казино.

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

Наталья, запомните в трейдинге не существует такого слова как Догон!

Есть разгон и только разгон, на любой ступени хоть на первой, хоть на десятой.

а вот

amov 001

 
SanAlex:

а вот


Вот вот. Я же говорю, казино. Даже термины от туда все.

 

Если используется 2 колена, то иногда бывает стратегия становится плюсовой в БО

А вот умножать и умножать не стоит, покуда и такие случаи бывали:


Natalya Smirnova:

...

В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.

...

Прошу помощи.

Вероятно надо смотреть сам советник. Мне встречалось множество индикаторов, считающих WR с коленами, догонами и прочими премудростями, поищите, может найдёте решение.

 

Я очень благодарна за беспокойство. Братьям Райт тоже много советов давали и говорили, что человеку не суждено летать. Но сейчас важны контруктивные советы. 

Шмель по законам физики вообще летать не может. 

Все в жизни казино и случайности. Просто я как то к этому приспособилась.

Прошу Вас подсказать если знаете.

 
Vitaliy Kuznetsov:

Если используется 2 колена, то иногда бывает стратегия становится плюсовой в БО

А вот умножать и умножать не стоит, покуда и такие случаи бывали:


Вероятно надо смотреть сам советник. Мне встречалось множество индикаторов, считающих WR с коленами, догонами и прочими премудростями, поищите, может найдёте решение.

Ищу уже давно. Но пока не смогла совместить разгон и догон.

Потому-что есть счетчик ходов догона и отдельный счетчик шагов разгона.... в этом сложность.

 
Natalya Smirnova:

Сама для себя учусь писать экспертов для работы с Бинарными опционами.

Возникла сложность и не могу найти решение, все перелопатила.....

В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.

Суть такая если ордер закрылся в минус - ставим ставку №2 из столбика догон

Если в плюс  - ставим ставку №2 из столбика разгон

Если минус случается на ставке Разгона я теряю только первую ставку поэтому догон начинаю с первой ступени. 


Есть функция которая считает ступени догона и объем в функцию SentOrder ставится оттуда. А как дописать разгон не пойму????

Прошу помощи.

выложили бы код, давно бы уже подсказали

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