Догон + Разгон
Увеличение ставки это верный способ слива депозита. Тем более на БО.
Спасибо за совет. Я пытаюсь автоматизировать то, что делаю в ручную. И если я и получаю минус, то он 1 из 10 плюсов. Так что увеличение не всегда губительно.
Сама для себя учусь писать экспертов для работы с Бинарными опционами.
Возникла сложность и не могу найти решение, все перелопатила.....
В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.
Суть такая если ордер закрылся в минус - ставим ставку №2 из столбика догон
Если в плюс - ставим ставку №2 из столбика разгон
Если минус случается на ставке Разгона я теряю только первую ставку поэтому догон начинаю с первой ступени.
Есть функция которая считает ступени догона и объем в функцию SentOrder ставится оттуда. А как дописать разгон не пойму????
Прошу помощи.
Наталья, запомните в трейдинге не существует такого слова как Догон!
Есть разгон и только разгон, на любой ступени хоть на первой, хоть на десятой.
Наталья, запомните в трейдинге не существует такого слова как Догон!
Есть разгон и только разгон, на любой ступени хоть на первой, хоть на десятой.
Бинарные опционы это вообще не трейдинг, а разновидность казино.
Наталья, запомните в трейдинге не существует такого слова как Догон!
Есть разгон и только разгон, на любой ступени хоть на первой, хоть на десятой.
а вот
а вот
Вот вот. Я же говорю, казино. Даже термины от туда все.
Если используется 2 колена, то иногда бывает стратегия становится плюсовой в БО
А вот умножать и умножать не стоит, покуда и такие случаи бывали:
...
В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.
...
Прошу помощи.
Вероятно надо смотреть сам советник. Мне встречалось множество индикаторов, считающих WR с коленами, догонами и прочими премудростями, поищите, может найдёте решение.
Я очень благодарна за беспокойство. Братьям Райт тоже много советов давали и говорили, что человеку не суждено летать. Но сейчас важны контруктивные советы.
Шмель по законам физики вообще летать не может.
Все в жизни казино и случайности. Просто я как то к этому приспособилась.
Прошу Вас подсказать если знаете.
Если используется 2 колена, то иногда бывает стратегия становится плюсовой в БО
А вот умножать и умножать не стоит, покуда и такие случаи бывали:
Вероятно надо смотреть сам советник. Мне встречалось множество индикаторов, считающих WR с коленами, догонами и прочими премудростями, поищите, может найдёте решение.
Ищу уже давно. Но пока не смогла совместить разгон и догон.
Потому-что есть счетчик ходов догона и отдельный счетчик шагов разгона.... в этом сложность.
Сама для себя учусь писать экспертов для работы с Бинарными опционами.
Возникла сложность и не могу найти решение, все перелопатила.....
В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.
Суть такая если ордер закрылся в минус - ставим ставку №2 из столбика догон
Если в плюс - ставим ставку №2 из столбика разгон
Если минус случается на ставке Разгона я теряю только первую ставку поэтому догон начинаю с первой ступени.
Есть функция которая считает ступени догона и объем в функцию SentOrder ставится оттуда. А как дописать разгон не пойму????
Прошу помощи.
выложили бы код, давно бы уже подсказали
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Сама для себя учусь писать экспертов для работы с Бинарными опционами.
Возникла сложность и не могу найти решение, все перелопатила.....
В настройках Советника есть столбец - ставки при догоне (объемы лотов) и отдельный стоблик Ставки при разгоне.
Суть такая если ордер закрылся в минус - ставим ставку №2 из столбика догон
Если в плюс - ставим ставку №2 из столбика разгон
Если минус случается на ставке Разгона я теряю только первую ставку поэтому догон начинаю с первой ступени.
Есть функция которая считает ступени догона и объем в функцию SentOrder ставится оттуда. А как дописать разгон не пойму????
Прошу помощи.