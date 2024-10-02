Вопрос по функционалу "Сохранить как рисунок"
у меня работает - Вы галочку установите и вас автоматом перенаправит на сайт и попросит зарегистрироваться
bool ChartScreenShot(long chartId, string filename, int width, int height,
ENUM_ALIGN_MODE alignment = ALIGN_RIGHT)
Функция делает снимок указанного графика в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от расширения в строке с именем файла filename (максимум 63 символа). Скриншот помещается в каталог MQL5/Files.
по функции так понял сохраняет на локальном винте! заводить хостинг и кидать по FTP???? (как то накладно и слушком заморочено)
а как сделать что бы сохраняло на сайт www.mql5.com? (типа как сохраняю из меню и сразу публикуется)
задача:
1) дома комп подключен к инету, со всеми индюками и т.п. При событии необходимо что бы делал скрин и кидал на сайт.
2) я на работе, мог бы видеть скрины с андройда... (самодельные индюки не ставятся:(( )...
может есть какое готовое/универсальное/оптимальное решение?
Заранее благодарен!
по функции так понял сохраняет на локальном винте! заводить хостинг и кидать по FTP???? (как то накладно и слушком заморочено)
а как сделать что бы сохраняло на сайт www.mql5.com? (типа как сохраняю из меню и сразу публикуется)
задача:
1) дома комп подключен к инету, со всеми индюками и т.п. При событии необходимо что бы делал скрин и кидал на сайт.
2) я на работе, мог бы видеть скрины с андройда... (самодельные индюки не ставятся:(( )...
может есть какое готовое/универсальное/оптимальное решение?
Заранее благодарен!
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Всем добре.
Подскажите, работает ли функционал "Сохранить как рисунок". В терминале авторизован в сообществе, но сохраняемые рисунки на вкладе "графики" в личном кабинете на сайте MQL не появляются. В чем "секрет"? Спасибо