Вопрос по функционалу "Сохранить как рисунок"

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Всем добре.

Подскажите, работает ли функционал "Сохранить как рисунок". В терминале авторизован в сообществе, но сохраняемые рисунки на вкладе "графики" в личном кабинете на сайте MQL не появляются. В чем "секрет"? Спасибо

[Удален]  
Aleksandr GanovПодскажите, работает ли функционал "Сохранить как рисунок".

у меня работает - Вы галочку установите и вас автоматом перенаправит на сайт и попросит зарегистрироваться

галочка   

 
SanAlex:

у меня работает - Вы галочку установите и вас автоматом перенаправит на сайт и попросит зарегистрироваться

  

В том то и дело, что все что обычно надо сделать перед тем как задать дурной вопрос я сделал, поставил галочку, предварительно зарегился уже давно давно, в терминале вошел в профиль, проверил приходят ли тестовые сообщения на телефон с терминала и так далее, то есть все что должен сделать юзер - сделал, почему и спросил может что-то успускаю и есть какой-то волшебный момент 🤷🏼‍♂️ ещё раз все проверю, благодарю за ответ
 

bool ChartScreenShot(long chartId, string filename, int width, int height,
  ENUM_ALIGN_MODE alignment = ALIGN_RIGHT)

Функция делает снимок указанного графика в формате GIF, PNG или BMP в зависимости от расширения в строке с именем файла filename (максимум 63 символа). Скриншот помещается в каталог MQL5/Files.

по функции так понял сохраняет на локальном винте! заводить хостинг и кидать по FTP???? (как то накладно и слушком заморочено)
а как сделать что бы сохраняло на сайт www.mql5.com? (типа как сохраняю из меню и сразу публикуется)

задача:
1) дома комп подключен к инету, со всеми индюками и т.п. При событии необходимо что бы делал скрин и кидал на сайт.
2) я на работе, мог бы видеть скрины с андройда... (самодельные индюки не ставятся:(( )...

может есть какое готовое/универсальное/оптимальное решение?

Заранее благодарен!

 
SERGEI NAIDENOV #:



может есть какое готовое/универсальное/оптимальное решение?

Заранее благодарен!

самое простое - расшарить себе каталог со скриншотами в облако. (яндекс,гугл, вк и несть им числа)

Минимум телодвижений.

 
SERGEI NAIDENOV #:

по функции так понял сохраняет на локальном винте! заводить хостинг и кидать по FTP???? (как то накладно и слушком заморочено)
а как сделать что бы сохраняло на сайт www.mql5.com? (типа как сохраняю из меню и сразу публикуется)

задача:
1) дома комп подключен к инету, со всеми индюками и т.п. При событии необходимо что бы делал скрин и кидал на сайт.
2) я на работе, мог бы видеть скрины с андройда... (самодельные индюки не ставятся:(( )...

может есть какое готовое/универсальное/оптимальное решение?

Заранее благодарен!

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