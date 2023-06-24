Интеграция MetaTrader 5 с Python для начинающих - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не
Запуск из MetaEditor'a
У Вас:
Python "C:\Program Files\Python37\python.exe" -u "C:\Users\Alex\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BD115B570DAF19795DD0BA0C4463675D\MQL5\Scripts\Python\py\testPathBug.py" ETHRUB 15 Python Start path os,getcwd(): C:\Program Files\Swissquote Bank MT5 Client Terminal Python ['C:', 'Program Files', 'Swissquote Bank MT5 Client Terminal'] Python end
у меня
Python "C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe" -u "C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\Python\MyScr\os_getcwd.py" AUDUSD 30 Python Start path os,getcwd(): C:\Windows\system32 Python ['C:', 'Windows', 'system32'] Python end
Разница в пути установки Python - Program Files против AppData. Пока только это вижу.
Запуск из MetaEditor'a
У Вас:
у меня
Разница в пути установки Python - Program Files против AppData. Пока только это вижу.
В любом случае это не ожидаемый результат. Голый Пайтон и коде правильно отвечают, про юпитер думаю тоже- он этот модуль к себе забрал.
terminal_info модуля MetaTrader5 выдаёт такую информацию:
Как видите здесь есть path, data_path и commondata_path
Скрипт python:
terminal_info модуля MetaTrader5 выдаёт такую информацию:
Как видите здесь есть path, data_path и commondata_path
Да, но где и на каком уровне вложенности сам модуль понять нельзя.. Плюс стандартное поведение - это как в примере запуска батника с голым пайтоном.
Стабильная версия Python 3.9.6 последняя. Сейчас старую удалю и поставлю 3,9,6.
Стабильная версия Python 3.9.6 последняя. Сейчас старую удалю и поставлю 3,9,6.
Ага ... вызов из редактора:
думаю нужно читать справку по
...
Ага ... вызов из редактора:
думаю нужно читать справку по
...
решает проблему.
решает проблему.
Спасибо. Вызов из редактора:
а это уже можно разобрать по кусочкам.
Какая дата передаётся из модуля Pyton в терминал?
Пример:
запрос истории от ... до ... . Распечатка полученных дат:
При этом дата последней операции - 16:35:26, сделка 1035566306
В итоге:
запрос от '2021-07-26 11:37:12.317743' сделка прошла в '2021-07-26 16:35:26' запрос до '2021-07-26 16:38:12.317743'
то есть сделка попадает между двумя датами.
Вопрос: почему, если сделка попадает в этот интервал, она не видна через Python?
Проверка истории при помощи MQL5:
результат: