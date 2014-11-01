Нулевые значения SYMBOL_POINT и/или SYMBOL_VOLUME_STEP
А посмотрите в терминале, в спецификации символа тоже нули?
К сожалению, посмотреть не могу, т. к.:
В личной практике пока не сталкивался
Поэтому и задаю вопрос о таких вот крайних случаях. То есть пока нет четкого понимания, как максимально правильно обработать такие ошибки.
Те люди, которые фиксировали подобные проблемы, максимум чем смогли помочь, это выслали логи экспертов, по которым и удалось определить, что указанные переменные равны нулю. В итоге программа обходила те участки, где происходило деление. Ну и результат работы программы становился "странным".
Останавливать работу программы по этому конкретному символу с выводом сообщения.
Встречал такое на символах CFD:
//---
Наверное к брокеру нужно обращаться по этому вопросу.
Пока речь конкретно о работе программы. Поэтому вряд ли саппорт брокера сможет сказать об этом что-либо дельное. Чаще всего, они сразу говорят о "неполадках в Вашей программе".
В случае, когда минимальный лот равен нулю, ничего криминального нет. По смыслу такое может быть. А вот нулевой шаг (как показано насчет размера тика) - это логический нонсенс.
В Сервисдеске такая заявка (#1082572) уже висит. Каких либо комментариев по этому вопросу к сожалению пока не получал.
Вообще, если это подтверждается нулевыми значениями в спецификации символа прямо в терминале, то брокер не может сказать, что проблема на Вашей стороне (в Вашей программе).
А, ну тогда, как говорится, ждем-с. Пока буду исходить из того, что это фатальная ошибка терминала.
Это брокер не заполнил спецификацию инструмента.
Нужно долбить его поддержку или уходить к другому.
В личной практике пока не сталкивался с тем, чтобы терминал при запросах:
возвращал нули. Но некоторые пользователи, говорят, что сталкивались с подобными проблемами.
Предвидя некоторые вопросы, сразу оговорюсь:
1. Значение переменной symbol перед запросом проверено - символ существует.
2. GetLastError() после того, как фукнции вернули 0, содержит 4000 (ERR_NO_MQLERROR).
Вопрос: что означает подобный казус в работе терминала (ошибка функционирования или временные трудности)? То есть должна ли программа (советник/индикатор/скрипт) в таком случае также прекращать выполнение (это фатальная ошибка терминала) или необходимо подождать, когда терминал сможет вернуть корректные значения? Ведь во многих случаях на point и volumeStep приходится делить.