Как получить имя Trendline на низком уровне? - страница 3
@ elugovoy: при создании об'екта передаете имя в Dollar Difference Line, кликаете мышью на Dollar Difference Line приложение уже знает имя линии
Вы не совсем в теме. Если таких линий 10,50,100... и ПКМ нажата на одной из них, то какое имя передавать в DDL?
В базе хранятся все созданные линии, но на какой конкретно линии кликнул пользователь ПКМ знает только он и терминал. Программно штатными средствами получить нельзя для MT4.
Для MT5 уже можно, спасибо tol64 и barabashkakvn.
В общем, самый простой вариант это кликнуть сначала по объекту левой кнопкой мыши, чтобы запомнить его имя:
//---
Но хочется кликнуть просто правой и тоже получить имя. Средствами MQL. ))
Толик, ты юморист еще тот ))))
Кстати натолкнул на мысль меня. Чтобы не париться со стандартной Popup менюхой, можно использовать Shift + или Ctrl + ЛКМ...
Но хочется сделать и красиво с менюшкой )) Для людей же... чтобы облегчить жизнь.
Да, такие комбинации тоже работают.
Это уже что-то. Плюс одна строчка в документации для пользователя. ))
В общем, самый простой вариант это кликнуть сначала по объекту левой кнопкой мыши, чтобы запомнить его имя:
Так я это и предлагал. Прикрепил индюк - он всегда показывает имя объекта, с которым в данный момент работает пользователь. Как временный вариант можно его юзать.
попробуйте нажать на линию левой мышкой, и не отпуская левую, правой
MT5 МТ4 "идинаково"
Это конечно хорошо что есть и такой вариант, но хочется все-таки обрабатывать только ПКМ. Представьте что во всех программах нужно будет давить сначала ЛКМ, затем, не отпуская ее давить ПКМ, и только после этого появится меню.
В целом, расцениваю этот момент как "тонкий" баг, о чем и написал в сервисдеск. То есть, торговать-то можно и без исправления таких нюансов, но хочется чтобы была возможность программной обработки каждой мышинной клавиши.
Тему наверное можно закрывать.
Всем спасибо за идеи, примеры и "файлики" ))
...То есть, торговать-то можно и без исправления таких нюансов, но хочется чтобы была возможность программной обработки каждой мышинной клавиши.
Для истории...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обновление платформы MetaTrader 4 build 765: Расширение возможностей виртуального хостинга
MetaQuotes, 2014.12.09 16:47
В пятницу 12 декабря 2014 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4. Обновление содержит следующие изменения:
...
12. MQL4: Добавлена генерация события CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (в точке входа OnChartEvent) по нажатию правой кнопки мыши на графике.
...