памяти вроде хватает
все верно, так и сделали
MetaQuotes-Demo
Всем привет, кто подскажет такую ошибку 4802, невозможно загрузить индикатор?
вызываю обычным способом:
вот он работает нормально, потом бац - и все пишет ошибку
MetaTrader 5 Alfa-Forex\MetaTrader 5 Alfa-Forex\MQL5\Experts\Exp - ZigZag MT5 2.ex5::Indicators\DeltaZigZag.ex5' [4802]
Отчет то с Alfa-Forex. Они вечно свечи теряют куда-то, или исправляют, у других брокеров подобного не встречал.
подскажите, когда получаем хендл индикатора он кешируется?
я имею ввиду считали данные индикатора он мне закешировал 7 гиг, и все при отключении - кеш не сбрасывается терминал зависает.
Объясните плиз, зачем вы затираете хэндл при каждом вызове функции. Первая строчка с:
лишняя.