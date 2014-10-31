Ошибка 4802 - страница 2

Новый комментарий
 

памяти вроде хватает

 

 
все, терминал перестал запускаться вообще. 
 
Vladon:

все верно, так и сделали

MetaQuotes-Demo  

Vladon:

Всем привет, кто подскажет такую ошибку 4802, невозможно загрузить индикатор? 

вызываю обычным способом:

 вот он работает нормально, потом бац - и все пишет ошибку 

MetaTrader 5 Alfa-Forex\MetaTrader 5 Alfa-Forex\MQL5\Experts\Exp -  ZigZag MT5 2.ex5::Indicators\DeltaZigZag.ex5' [4802] 

Отчет то с Alfa-Forex. Они вечно свечи теряют куда-то, или исправляют, у других брокеров подобного не встречал.
 
Crucian:
Отчет то с Alfa-Forex. Они вечно свечи теряют куда-то, или исправляют, у других брокеров подобного не встречал.
даже на Метаквотс - индикатор кеширует оперативную память по непонятным причинам , и через время - память не освобождается и все, гаплык, терминал виснет и просит перезапустится
 

подскажите, когда получаем хендл индикатора он кешируется? 

я имею ввиду считали данные индикатора он мне закешировал 7 гиг,  и все при отключении - кеш не сбрасывается терминал зависает.  

[Удален]  
имхо дилетанта, но еще на 4 ке некоторые варианты зигзага вешали мне терминал
 
А что -  IndicatorRelease нигде в коде не используется?
 
нет! :-) сейчас попробую. 
 
не помогает.... 
 

Объясните плиз, зачем вы затираете хэндл при каждом вызове функции. Первая строчка с:

h_zz=iCustom(symToWork3,tfZZ,"::Indicators\\DeltaZigZag.ex5",InpAppliedPrice,InpReversalMode,InpPips,InpPercent,InpLevels);

лишняя. 

123
Новый комментарий