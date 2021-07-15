Координаты окончания линии на графике - страница 2
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Как всё сложно))
А как найти самую крайнюю цену на графике (верх-низ) ?
Таким образом я смогу перебором найти нужный мне бар где цена линии не выходит за границу графика
Подскажите пожалуйста:
Как найти координаты окончания линии, чтобы разместить там текст?
вообще можно включить опцию отображать описания объектов это стандартная функция терминала но отображаться будет не у правой границы зато стандартно дешево и сердито
transcendreamer:
Спасибо, буду маневрировать с крайними ценами))
forex2030:
Как всё сложно))
Таким образом я смогу перебором найти нужный мне бар где цена линии не выходит за границу графика
перебор не нужен, и ничего нет сложного
Если линя направлена вниз, то формула примерно такая:
Количество баров до низа = (Цена второй точки линии - Минимальная цена чарта) / ((Цена первой точки линии - Цена второй точки линии) / Количество баров между точками)
Чем можно заменить ??
Если тестирование без визуализации или оптимизация,
то чем можно заменить крайние точки графика?
Чем можно заменить ??
Если тестирование без визуализации или оптимизация,
то чем можно заменить крайние точки графика?
Изначально задача была такая: отобразить метку на графике в точке окончания линии. Как Вы собираетесь это сделать, если графика нет? Рассчитать то все равно можно, но уже в другой системе координат (цена-время), а про пикселы говорить в этом случае невозможно.
Изначально задача была такая: отобразить метку на графике в точке окончания линии. Как Вы собираетесь это сделать, если графика нет?
Тут уже другая ситуация, рассчитываю угол трендовой линии
И эти значения приходят =0.0, графика то нет
Можно ли их заменить?
Вот функция которая рассчитывает угол линии
Но при тестировании или оптимизации графика нет и в итоге приходят значения угла =0.0
Тут уже другая ситуация, рассчитываю угол трендовой линии
И эти значения приходят =0.0, графика то нет
Можно ли их заменить?
Если чарта нет, то никак не заменить. А для расчета угла вовсе не нужны максимум и минимум чарта. Используйте уравнение прямой вида:
где:Чтобы рассчитать k и b, нужно взять две любые точки, лежащие на линии, т. е. будут известны по два значения x и y. Это позволяет составить систему из двух уравнений. Имея два уравнения и два неизвестных, легко находятся эти два неизвестных.
Если чарта нет, то никак не заменить. А для расчета угла вовсе не нужны максимум и минимум чарта.
Можно поправить эту функцию, чтобы не зависеть от окна графика?
Можно поправить эту функцию, чтобы не зависеть от окна графика?
Каждый чарт имеет масштаб, если чарта нет - устанавливать свой масштаб.
Но чтобы данные были постоянными (одинаковыми для всех), то и масштаб должен быть фиксированным.