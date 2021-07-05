Проблема с отображением доходности сигнала

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Здравствуйте!

На моем сигнале, некорректно отображается эквити. Торговый счёт активен и на нем ведется торговля.

А в сервисе сигналов у него стоит просадка 100%. Хотя несколько недель назад, всё было нормально.

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Мониторинг на MyFXbook:

Прошу подсказать, как исправить этот казус?

 

Начальный депозит 348.00 USD ... вам надо посмотреть эквити по открытым позициям на январь 2021 года (больше 348 или меньше).
И, кстати, снятия и пополнения при открытых позициях считается большим нарушением.
И просто поанализировать, почему сигнальная система считает этот сигнальный счет слитым.
И посмотреть на статистику в понедельник (некоторая статистика по сигналам обновляется раз в день).

Дополнительная информация - см посты #2 и #4 (про просадку и так далее).
Сигналы прирост
Сигналы прирост
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Здравствуйте, кто знает подскажите, выдавал сигналы прирост был 900% за 3 недели, с понедельника сделал успешные трейды зашел что бы посмотреть как...
[Удален]  
Sergey Golubev:

Начальный депозит 348.00 USD ... вам надо посмотреть эквити по открытым позициям на январь 2021 года (больше 348 или меньше).
И, кстати, снятия и пополнения при открытых позициях считается большим нарушением.
И просто поанализировать, почему сигнальная система считает этот сигнальный счет слитым.
И посмотреть на статистику в понедельник (некоторая статистика по сигналам обновляется раз в день).

Дополнительная информация - см посты #2 и #4 (про просадку и так далее).
Извините конечно) но пополнение при открытых позициях - это нормальная операция) снимать при открытых, да, спорно. 

А если уведомить о снятиях/пополнениях подписчиков заранее, чтобы они не слились, так вообще обе операции хороши..
 
Account_:
Извините конечно) но пополнение при открытых позициях - это нормальная операция) снимать при открытых, да, спорно. 

Лот у подписчиков рассчитывается от баланса подписчика и провайдера, и плеча счета подписчика и провайдера.
Когда провайдер делает балансовые операции со своим торговым счетом, то сигнальная система это фиксирует, а всем подписчикам идет в логах строчка о новом ratio (и как следствие - пересчет лота, с которым открываются их позиции).

И потом подписчики открывают ветки ("почему у меня закрылось или открылось у провайдера ничего не закрылось, и каким лотом сейчас откроется, ведь я ничего не менял"), а провайдер молчит ... знает  - и молчит.

Я думаю, что еще и поэтому балансовые операции на торговом счете провайдера считаются нарушением со стороны сигнальной системы (сигнал может, например, как минимум упасть в рейтинге).

 
Vitalii Nemyh:

Прошу подсказать, как исправить этот казус?

Если есть сомнения в корректности расчета - попробуйте пересчитать вручную по формуле:

Как рассчитывается Прирост в сигналах?

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
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