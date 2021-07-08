Среднее периодов усреднения МА
Поднял на официальных костылях индикатор среднего периодов усреднения МА. Само собой хромает и серьёзно на младших ТФ.
Подскажите пожалуйста, как ускорить работу индикатора? Следующий этап зацикливать по ТФ и далее усложнять, но уже эта скорость MQL5 не радует. Что и где можно улучшить?
Если это Ваша разработка, то исправьте (или уберите) директивы copyright и link
Piece of cake. Thank you.
Поднял на официальных костылях индикатор среднего периодов усреднения МА. Само собой хромает и серьёзно на младших ТФ.
Подскажите пожалуйста, как ускорить работу индикатора? Следующий этап зацикливать по ТФ и далее усложнять, но уже эта скорость MQL5 не радует. Что и где можно улучшить?
А как это сделать? Когда и как это происходит в limit или Handle? В букваре подобного примера обращения к хендлу нет, а лимит вроде таков.
1. Читать документацию нужно обязательно. Пример индикатора: iMA
2. Грубейшая ошибка - Вы НА КАЖДОМ ТИКЕ СОЗДАЁТЕ хендл индикатора!!! В MQL5 хендл индикатора СОЗДАЁТСЯ ОДНИ РАЗ и делается это в OnInit.
- www.mql5.com
1. Читать документацию нужно обязательно. Пример индикатора: iMA
2. Грубейшая ошибка - Вы НА КАЖДОМ ТИКЕ СОЗДАЁТЕ хендл индикатора!!! В MQL5 хендл индикатора СОЗДАЁТСЯ ОДНИ РАЗ и делается это в OnInit.
@Vladimir Karputov Понимаю, но нужен перебор периодов и ТФ для построения индикатора в один тик это всё не вытаскивается! А так работает считает, но тупит - и хорошо. Писать свою MA может тоже решение.
А как это сделать? Когда и как это происходит в limit или Handle? В букваре подобного примера обращения к хендлу нет, а лимит вроде таков.
Вот это:
Handle=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,BandsPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN);
закиньте в OnInit(). Из переменной Handle сделайте массив, объявленный на глобальном уровне. Это если нужно несколько копий Handle для каждого из ТФ. Правда, в коде я не вижу, чтобы была подобная потребность. Поэтому для текущего случая - просто перенести строку в OnInit() и объявить переменную глобально.
Добрый час. Вернулся к работе над задачей, переделал индикатор в соответствии с рекомендациями, стало всё ещё хуже, нет отрисовки графика и ещё жоще тормозит. Но нет сообщений о не готовности данных, единственный +
//+------------------------------------------------------------------+ //| вап.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property version "1.02" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 //--- plot Label1 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 clrBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int Handle[10][11]; double middle1[]; double middle_ind[]; int Tick=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,middle_ind,INDICATOR_CALCULATIONS); // SetIndexBuffer(1,middle1,INDICATOR_CALCULATIONS); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,4); //--- ArrayInitialize(middle_ind,0); for(int BandsPeriod=2; BandsPeriod<=10; BandsPeriod++) { Handle[0][BandsPeriod]=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,BandsPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN); } return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- ArraySetAsSeries(middle_ind,true); ArraySetAsSeries(middle1,true); int count=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT)-10; int limit=rates_total-prev_calculated; if(limit>1) { limit=rates_total-1; } for(int i=limit; i>=0 && !IsStopped(); i--) { if(i>=rates_total-10) continue; double SumBP=0.0; int NumBP=0; int BandsPeriod; for(BandsPeriod=2; BandsPeriod<=10; BandsPeriod++) { NumBP++; // Handle=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,BandsPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN); if(true) { if(!iGetArray(Handle[0][BandsPeriod],BASE_LINE,0,count,middle1)) { return(false); } } SumBP=SumBP+middle1[i]; if(i==1) { Print(BandsPeriod," ",middle_ind[0]," ",middle_ind[1]," ",middle_ind[2]," -- ",SumBP," -- ",NumBP); } } middle_ind[i]=SumBP/NumBP; } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool iGetArray(const int handle,const int buffer,const int start_pos, const int count,double &arr_buffer[]) { bool result=true; if(!ArrayIsDynamic(arr_buffer)) { if(true) PrintFormat("ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, this a no dynamic array!",__FILE__,__FUNCTION__); return(false); } ArrayFree(arr_buffer); //--- reset error code ResetLastError(); //--- fill a part of the iBands array with values from the indicator buffer int copied=CopyBuffer(handle,buffer,start_pos,count,arr_buffer); int i; if(copied<=0) { Sleep(50); for(i=0; i<100; i++) { if(BarsCalculated(handle)>0) break; Sleep(50); } } if(copied!=count) { //--- if the copying fails, tell the error code if(true) PrintFormat("ERROR! EA: %s, FUNCTION: %s, amount to copy: %d, copied: %d, error code %d", __FILE__,__FUNCTION__,count,copied,GetLastError()); //--- quit with zero result - it means that the indicator is considered as not calculated return(false); } return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { for(int BandsPeriod=2; BandsPeriod<=10; BandsPeriod++) { if(Handle[0][BandsPeriod]!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(Handle[0][BandsPeriod]); } //--- почистим график при удалении индикатора Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+
Поднял на официальных костылях индикатор среднего периодов усреднения МА. Само собой хромает и серьёзно на младших ТФ.
Подскажите пожалуйста, как ускорить работу индикатора? Следующий этап зацикливать по ТФ и далее усложнять, но уже эта скорость MQL5 не радует. Что и где можно улучшить?
никакие хендлы и индикаторы здесь вообще не нужны.
выпишите ф-лы (а) SMA (б) усреднения SMA
подставьте (a) в (б) - получите конечную формулу.
несколько часов на вспомнить арифметику и ваша программа становится короткой и ясной. И неожиданно быстрой
PS/ можно ещё быстрее прийти к тому-же результату используя вектора и матрицы. Простейшие SMA/EMA/LWMA они от рождения и по определению "нормированный вектор весов"
Добрый час. Вернулся к работе над задачей, переделал индикатор в соответствии с рекомендациями, стало всё ещё хуже, нет отрисовки графика
Отображается:
и ещё жоще тормозит.
не заметил особых тормозов. Правда, в тестере не пробовал.
Но нет сообщений о не готовности данных, единственный +
Зачем на каждом расчетном баре в цикле запрашивается вся история?
if(!iGetArray(Handle[0][BandsPeriod],BASE_LINE,0,count,middle1))
Такие артефакты:
int Handle[10][11]; // Не используются 9 элементов в первом измерении и два - во втором
if(true) // Условие всегда выполняется
лучше убирать из демо-кодов. Ведь они затрудняют понимание кода другими.
Ну и по мелочам:
- Не рекомендуется инициализировать индикаторные буферы в OnInit().
- Sleep() в индикаторах не работает.
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Поднял на официальных костылях индикатор среднего периодов усреднения МА. Само собой хромает и серьёзно на младших ТФ.
Подскажите пожалуйста, как ускорить работу индикатора? Следующий этап зацикливать по ТФ и далее усложнять, но уже эта скорость MQL5 не радует. Что и где можно улучшить?