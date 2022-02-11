Домашний сервер
обалденная штука, 35тр в среднем цена
закинул терминалы, хоть бы не много нагрелся,
в тестовых приложениях моментально нагревается корпус, буст до 4,9) ужас, китайцы дурят как обычно, 4,9гц на безвентиляторном..., зашел в биос, и вышел на 2 дня. Там разблокировано абсолютно все что может видимо в биосе.есть даже пункт типа -Тренировка памяти(кто знает немного, поняли)и даже там до пола опций
закинул терминалы, хоть бы не много нагрелся,
в тестовых приложениях моментально нагревается корпус, буст до 4,9) ужас, китайцы дурят как обычно, 4,9гц на безвентиляторном..., зашел в биос, и вышел на 2 дня. Там разблокировано абсолютно все что может видимо в биосе.есть даже пункт типа -Тренировка памяти(кто знает немного, поняли)и даже там до пола опций
Ничего не понял из этого сумбурного текста.
если кого посещала мысль,
считай меня первым покупателем)
ссылок на магазины и тем более реф ссылки не даю, просто помощь,
реально обалденная штука, бесшумная, качественная, на али продают много магазинов, производитель их один,
конечно это б/у процы с ноутов из сервиса на специальной плате, поэтому купить их можно только в китае
Вот такое пришло из китая на днях
i7-1510u, безвентиляторный, в алюм корпусе, корпус в качестве охлаждения
тяжелый, реально качественный, как брусок, будь-то кусок метала в руке
в интернете ничего про устройства высоких серий,
если кому интересно, могу ответить на вопросы, никаких рефф ссылок не даю
Интересно, какое максимально комфортное количество терминалов МТ4 можно запустить? Я имею ввиду, то количество терминалов при котором время реакции советника на сигнал не изменится (не будет тупить).
сложно сказать, после целого дня изучения биоса, настроил TDP, вроде на 20W, в тоже время он все равно бустится до 4,9) но не так долго, в красную зону не заходит, частота 3200мгц на все ядра 4/8,
для сравнения:
TDP 20w лимит в тесте
райзены мои, x3440
1230v2 аналог 3770, и они рядом стоят с безветиляторным 10510U
8поз, в разгоне 2700райзен.(не x версия)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот такое пришло из китая на днях
i7-1510u, безвентиляторный, в алюм корпусе, корпус в качестве охлаждения
тяжелый, реально качественный, как брусок, будь-то кусок метала в руке
в интернете ничего про устройства высоких серий,
если кому интересно, могу ответить на вопросы, никаких рефф ссылок не даю