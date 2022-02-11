Домашний сервер

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Вот такое пришло из китая на днях

i7-1510u, безвентиляторный, в алюм корпусе, корпус в качестве охлаждения

тяжелый, реально качественный, как брусок, будь-то кусок метала в руке

в интернете ничего про устройства высоких серий,

если кому интересно, могу ответить на вопросы, никаких рефф ссылок не даю

 

обалденная штука, 35тр в среднем цена 

 

закинул терминалы, хоть бы не много нагрелся, 

в тестовых приложениях моментально нагревается корпус, буст до 4,9) ужас, китайцы дурят как обычно, 4,9гц на безвентиляторном..., зашел в биос, и вышел на 2 дня. Там разблокировано абсолютно все что может видимо в биосе.

есть даже пункт типа -Тренировка памяти(кто знает немного, поняли)и даже там до пола опций
 
Fast235:

закинул терминалы, хоть бы не много нагрелся, 

в тестовых приложениях моментально нагревается корпус, буст до 4,9) ужас, китайцы дурят как обычно, 4,9гц на безвентиляторном..., зашел в биос, и вышел на 2 дня. Там разблокировано абсолютно все что может видимо в биосе.

есть даже пункт типа -Тренировка памяти(кто знает немного, поняли)и даже там до пола опций
Ничего не понял из этого сумбурного текста.
Надо брать или как обычно?
 
PapaYozh:
Ничего не понял из этого сумбурного текста.
Надо брать или как обычно?

если кого посещала мысль,

считай меня первым покупателем)

ссылок на магазины и тем более реф ссылки не даю, просто помощь, 

реально обалденная штука, бесшумная, качественная, на али продают много магазинов, производитель их один, 

конечно это б/у процы с ноутов из сервиса на специальной плате, поэтому купить их можно только в китае

 
Интересно, какое максимально комфортное количество терминалов МТ4 можно запустить? Я имею ввиду, то количество терминалов при котором время реакции советника на сигнал не изменится (не будет тупить).
 
Fast235:

Вот такое пришло из китая на днях

i7-1510u, безвентиляторный, в алюм корпусе, корпус в качестве охлаждения

тяжелый, реально качественный, как брусок, будь-то кусок метала в руке

в интернете ничего про устройства высоких серий,

если кому интересно, могу ответить на вопросы, никаких рефф ссылок не даю

Core i7-10510U видимо. от 1,8 до 4,9 ггц на 4х ядрах. 4,3 типа рабочая. греться  в рабочей частоте должен. До 25 Вт, от 15. Для 14 нм неплохо. 620 видюха встроенная. Ниче так. 
 
Andrey Kolmogorov:
Интересно, какое максимально комфортное количество терминалов МТ4 можно запустить? Я имею ввиду, то количество терминалов при котором время реакции советника на сигнал не изменится (не будет тупить).

сложно сказать, после целого дня изучения биоса, настроил TDP, вроде на 20W, в тоже время он все равно бустится до 4,9) но не так долго, в красную зону не заходит, частота 3200мгц на все ядра 4/8, 


 
Одно время подумывал взять. Но на большие нагрузки не рассчитано (тестер, игры...). Без нагрузки, для терминалов, решил вопрос в пользу VPS. Дешевле.
 

для сравнения:

TDP 20w лимит в тесте

райзены мои, x3440

1230v2 аналог 3770, и они рядом стоят с безветиляторным 10510U

8поз, в разгоне 2700райзен.(не x версия)

 
Десять лет назад собирал ПК без вентиляторов. Процессорный кулер-башня Slythe не влез в корпус, пришлось подбирать новый корпус.
Кончилось всё предсказуемо. Разгон оно не потянуло, навесил вентиляторы. Заметно шумнее не стало, до этого HDD щёлкал, как счётчик Гейгера, хоть для тишины и был взят Samsung Green 5400RPM, да ещё с замедлением позиционирования.
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