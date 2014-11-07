Обсуждение задания на создание советника-помощника
Пользуюсь таким моим Сканером СилыВалюты по 8 валютам ( в итоге имею силы 28 пар). Результаты Вы видели у меня в Профиле.
Можно вместо анализа СилыВалюты прикрутить любые другие аналитики....
Пользуюсь таким моим Сканером СилыВалюты по 8 валютам ( в итоге имею силы 28 пар).
Можно вместо анализа СилыВалюты прикрутить любые другие аналитики....
Его модификация - Сканер по 2 MACD, работа по тренду и поиск достаточного отката
Что можете сказать по вышеуказанным задачам, что можно добавить.
Сколько трейдеров - столько и мнений. У Вас ничего не сказано про Открытие. Видимо, открывает другой робот, или сам трейдер руками.
У самого тестируются около 20 стратегий на этом шаблоне. К сожалению МТ4 не позволяет в тестере прогнать подобную штуковину... МТ5 меня ломает изучать )))
Сколько трейдеров - столько и мнений. У Вас ничего не сказано про Открытие. Видимо, открывает другой робот, или сам трейдер руками.
У самого тестируются около 20 стратегий на этом шаблоне. К сожалению МТ4 не позволяет в тестере прогнать подобную штуковину... МТ5 меня ломает изучать )))
Я еще подумал, наверно будет правильным изменить п.9. по следующему.
9. В окне будет отображаться наименования 28 валютных пар, при этом также отображается максимальное отклонение от цены входа в пунктах как в положительную так и отрицательную сторону. Также будет отображаться указанная информация по последним 5-10 закрытым сделкам соотв. пары (отклонение от цены входа в пунктах).
Есть ли у Вас предложения по:
- скалпированию по направлению открытой сделки;
- использованию умного трейлинг стопа для отрытых советником сделок (видел некоторые советники не плохо справляются с грамотным применением трейлинг стопа).
Заранее благодарю,
Кстати, тот пример графика по EUR/JPY уже добрался до уровня профита. Очень удачный пример получился.
MOD MOD 8. Если сделка пошла в минус на каждые DD пунктов и если цена ниже/выше установленной трейдером, то открывается еще одна сделка с лотом умноженным на MDD с тейк профитом равным на TPDD который считается по следующему:
Цены открытия ордеров 1, 2, 3 ... N = OOP1 , OOP2 .....OOPN
Коэффициент умножения MDD = MDD1, MDD2 .... MDDN
OOPNTPDD = (ABS(MDD1*OOP1) +ABS(MDD2*OOP2) ....ABS(MDDN*OOPN)/N (по моему так).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Данная тема открыта с целью обсудить работу нового советника, который послужить помощником для трейдера, работающего с дневными графиками. По итогам будет подготовлен ТЗ на разработку такого советника.
Для примера возьмем следующий график. Необходимо описать в общем, что должен делать советник-помощник, что бы увеличить прибыл трейдеру, а также уменьшить риски. А также делаю жизнь трейдера более простой собирая и отображая необходимые статистические данные.
Ниже приводятся все, что приходить на ум.
1. Советник будет работать одновременно 28 валютными парами, при этом используется только одно или две окна терминала.
2. Отображает текущую посадку по всем открытым позициям.
3. Отображает возможный прирост (MP) в процентном соотношении к депозиту при закрытии всех ордеров с тейк профитом, установленными на сделках.
4. Отображает возможную просадку (MD) в процентном соотношении к депозиту при закрытии всех ордеров с установленными стоп лосами.
5. Отображает соотношение MP/MD
6. Закрывает все убыточные сделки при текущей просадке, равной или больше чем D%;
7. При переходе сделки на положительное количество пунктов (NR) советник переносить сделку на без убыток +NRpips;
8. Если сделка пошла в минус на каждые DD пунктов, то открывается еще одна сделка с лотом умноженным на MDD.
9. В окне будет отображаться наименования 28 валютных пар, при этом также отображается максимальное отклонение цены в пунктах как в положительную так и отрицательную сторону. Также будет отображаться указанная информация по последним закрытым сделкам соотв. пары, если не имеется открыта сделка данной валютной пары.