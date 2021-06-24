Подскажите индикатор, который бы закрашивал пространство между двумя скользящими средними

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Нужен индикатор, который бы заполнял определенным цветом зону между двумя скользящими средними (полностью, а не жирными столбиками). И чтобы была возможность выбора типа средней, расчётной цены и сдвига
 

Two MA Filling

Визуализация тренда на основе двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - 'Fast' и 'Slow'. Для визуализации применяется стиль рисования DRAW_FILLING.

Two MA Filling

Рис. 1. Two MA Filling

В окне 'Data Window' отображаются полные характеристики индикаторов iMA: период усреднения, горизонтальное смещение (в этом индикаторе всегда '0'), тип усреднения и тип цен на основе которых рассчитан индикатор.

Two MA Filling
Two MA Filling
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Индикатор тренда на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA) с использованием стиля рисования DRAW_FILLING
[Удален]  
volizordlo:
Нужен индикатор, который бы заполнял определенным цветом зону между двумя скользящими средними (полностью, а не жирными столбиками). И чтобы была возможность выбора типа средней, расчётной цены и сдвига

Такая средняя пойдет? :)


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