Подскажите индикатор, который бы закрашивал пространство между двумя скользящими средними
Нужен индикатор, который бы заполнял определенным цветом зону между двумя скользящими средними (полностью, а не жирными столбиками). И чтобы была возможность выбора типа средней, расчётной цены и сдвига
Визуализация тренда на основе двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - 'Fast' и 'Slow'. Для визуализации применяется стиль рисования DRAW_FILLING.
Рис. 1. Two MA Filling
В окне 'Data Window' отображаются полные характеристики индикаторов iMA: период усреднения, горизонтальное смещение (в этом индикаторе всегда '0'), тип усреднения и тип цен на основе которых рассчитан индикатор.
Two MA Filling
- www.mql5.com
Индикатор тренда на двух индикаторах iMA (Moving Average, MA) с использованием стиля рисования DRAW_FILLING
volizordlo:
Нужен индикатор, который бы заполнял определенным цветом зону между двумя скользящими средними (полностью, а не жирными столбиками). И чтобы была возможность выбора типа средней, расчётной цены и сдвига
Нужен индикатор, который бы заполнял определенным цветом зону между двумя скользящими средними (полностью, а не жирными столбиками). И чтобы была возможность выбора типа средней, расчётной цены и сдвига
Такая средняя пойдет? :)
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