Обратный отсчет времени по разморозке средств за проданный продукт

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Здравствуйте, разработчики сервиса MQL5!

Не нашел подходящего предмета для обращения через Сервис-Деск, поэтому пишу здесь.

После продажи продукта как обычно средства были заморожены на неделю, но теперь почему-то система начисляет обратный отсчет времени, спустя прошедшую неделю, не снимая разморозку средств за продукт.

Фактическая запись на текущий момент -29 часов (минус 29 часов) и "замочек".

Пожалуйста, поясните, что сие означает?

Спасибо!

 

означает, что какие-то проблемы с платежом, отмена, дополнительная проверка, спор.

я вот до сих пор жду)

1

 
Taras Slobodyanik:

означает, что какие-то проблемы с платежом, отмена, дополнительная проверка, спор.

я вот до сих пор жду)


это же 204 дня

 
Тоже столкнулся с такой проблемой. Есть же время для проверки 7 дней.
Интересно у участников ветки, вопрос решился?
 
Pavel Verveyko #:
Тоже столкнулся с такой проблемой. Есть же время для проверки 7 дней.
Интересно у участников ветки, вопрос решился?

спешить не надо :)

1

 

Пишите по таким случаям, когда заморозка достигает очень большого периода, в сервисдеск, пожалуйста.

С точным указанием платежа, лучше со скринщотом, где видна вся информация по платежу.

Некоторые замороженные на проверку платежи могут выпадать из поля зрения администрации.

 
MetaQuotes #:

Пишите по таким случаям, когда заморозка достигает очень большого периода, в сервисдеск, пожалуйста.

С точным указанием платежа, лучше со скринщотом, где видна вся информация по платежу.

Некоторые замороженные на проверку платежи могут выпадать из поля зрения администрации.

Написал еще раз, закрыли.
Спасибо.

 
MetaQuotes #:

Пишите по таким случаям, когда заморозка достигает очень большого периода, в сервисдеск, пожалуйста.

С точным указанием платежа, лучше со скринщотом, где видна вся информация по платежу.

Некоторые замороженные на проверку платежи могут выпадать из поля зрения администрации.

Сколько, по опыту, ждать снятия ограничений учётной записи после сообщения от Сервисдеск, что ограничения сняли?

Сервисдеск сообщил что сняли ограничения, а не сняли(

C уважением, Михаил.

 

Михаил.

Вы пользуетесь международным ресурсом, но хотите применять законы вашей страны или беззакония.

Прочитайте ещё раз, то что нужно было читать при регистрации на MQL.

 
MetaQuotes #:

Пишите по таким случаям, когда заморозка достигает очень большого периода, в сервисдеск, пожалуйста.

С точным указанием платежа, лучше со скринщотом, где видна вся информация по платежу.

Некоторые замороженные на проверку платежи могут выпадать из поля зрения администрации.

Спасибо.
А это примерно сколько? ( Например  - неделя после запланированного дня разморозки?)

 
Pavel Verveyko #:

Спасибо.
А это примерно сколько? ( Например  - неделя после запланированного дня разморозки?)

Там больше года
12
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