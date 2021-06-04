Как называетс индикатор со скрина
Похоже ? по моему один в один) env 35 0.5 35 0.45
у него (у ТС и его скрина) ещё сдвиг влево и "хвост" справа перерисовывается. Впрочем Виталий это уже отметил
типичный "граальный" индикатор, которым разводят
ps/ у ТС ещё дистанции envelop не постоянные. От ATR или ещe кого.
вообще было-бы проще если-бы он указал источник, где взял скриншот, там же есть какие-то слова - можно было-бы поточнее помочь. Но подобное будет считаться рекламой. Поэтому развиваем дар телепатии
вот нечто подобное еще и не бесплатно)))
"нечто подобное" более честно сделано..не сдвинуто в прошлое и действительно может не перерисовываться
у меня тож подобное есть. Но я предпочитаю "сдвигать" в будущее :-)
Да почти у всех кто тут давно, есть такие каналы в загашнике. Поэтому устоявшегося названия нет
Похож на Envelopes со сдвигами
Нет, конечно же это не Envelopes. У Envelopes ширина канала одинаковая, а здесь нет.
И не смотря что здесь видно опережение, признаков сдвижки с рисованием хвоста не нашел.
Пробовал найти что-то подобное через трассер от полиномиальной апроксимации различных степеней (до 15 степени). Ничего похожего тоже не нашел.
Скорей всего весь индикатор перерисовываемый, т.к. угадывается центральная линия, похожая на апроксимацию Фурье.
Вот например апроксимация Фурье на периоде 500 с количеством гармоник = 6:
а остальные линии - производные от центральной по какому угодно закону. Здесь уже поле для извращений бескрайнее. И скорей всего именно через производные (дельта угла наклона), т.к. экстремумы более старших линий сползают влево.
Поэтому ценности этот индикатор не представляет. Как правильно здесь заметили - разводка для лохов.
Доброго времени суток!
Кто-нибудь может подсказать, как называются индикаторы со скрина? Или на что похожи и как воспроизвести?
Заранее спасибо!
Вот наверное - только нужно самому по фантазировать с добавлением уровней
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
что то типа такого (две МА одна с минусовыми уровнями другая без минуса) добавил ещё две МА - Итого 4 МА
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Сохранил в шаблон - хотел выставить сюда шаблон - но не тут так было, в сохранённом шаблоне остаётся только одна МА
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ В ШАБЛОНЕ
Вот наверное - только нужно самому по фантазировать с добавлением уровней
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
что то типа такого (две МА одна с минусовыми уровнями другая без минуса) добавил ещё две МА - Итого 4 МА
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Сохранил в шаблон - хотел выставить сюда шаблон - но не тут так было, в сохранённом шаблоне остаётся только одна МА
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ В ШАБЛОНЕ
Во получилось сохранить шаблон - только 4 МА от 12 -13 -14 -15
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Доброго времени суток!
Кто-нибудь может подсказать, как называются индикаторы со скрина? Или на что похожи и как воспроизвести?
Заранее спасибо!