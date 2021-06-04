Как называетс индикатор со скрина - страница 2

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SanAlex:

Во получилось сохранить шаблон - только 4 МА от 12 -13 -14 -15 

 

не по теме, просто на вашей картинке замечен ГЛЮК САЙТА

когда тыкаю в оригинале на "увеличить", всплывает совершенно другая картинка, причём точно (100%) не моя, не могла кешироваться локально. 

просто оставлю тут, "веб-мастера" пусть смотрят

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

не по теме, просто на вашей картинке замечен ГЛЮК САЙТА

когда тыкаю в оригинале на "увеличить", всплывает совершенно другая картинка, причём точно (100%) не моя, не могла кешироваться локально. 

просто оставлю тут, "веб-мастера" пусть смотрят

Сейчас попробую удалить картинку и по новой загрузить 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

во - теперь открывается нормально.

 
Dallas-Marx:

Доброго времени суток!

Кто-нибудь может подсказать, как называются индикаторы со скрина? Или на что похожи и как воспроизвести?
Заранее спасибо!

Очень похоже на индикатор, который строится на полиномах. Затем линия сдвигается в другие.
 
Renat Akhtyamov:
Очень похоже на индикатор, который строится на полиномах. Затем линия сдвигается в другие.

Нет.
Центральная линия - Апроксимация Фурье с последующим расчетом СКО на заданный период, который меньше периода апроксимации Фурье.
И далее формирование сетки каналов исходя из СКО в каждой точке. Поэтому каналы имеют разнюю ширину и рваные края. 
Поэтому весь индикатор перерисовываемый.

 
Dallas-Marx:

Доброго времени суток!

Кто-нибудь может подсказать, как называются индикаторы со скрина? Или на что похожи и как воспроизвести?
Заранее спасибо!

Канал на ТМА похож, а что за кружочки я не знаю. Но эту сборку точно где-то видел...

ЗЫ ТМА перерисовывает историю, в сети есть много версий в открытом коде.


<*.ex* файл удалён>

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