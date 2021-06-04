Как называетс индикатор со скрина - страница 2
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Во получилось сохранить шаблон - только 4 МА от 12 -13 -14 -15
не по теме, просто на вашей картинке замечен ГЛЮК САЙТА
когда тыкаю в оригинале на "увеличить", всплывает совершенно другая картинка, причём точно (100%) не моя, не могла кешироваться локально.
просто оставлю тут, "веб-мастера" пусть смотрят
не по теме, просто на вашей картинке замечен ГЛЮК САЙТА
когда тыкаю в оригинале на "увеличить", всплывает совершенно другая картинка, причём точно (100%) не моя, не могла кешироваться локально.
просто оставлю тут, "веб-мастера" пусть смотрят
Сейчас попробую удалить картинку и по новой загрузить
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
во - теперь открывается нормально.
Доброго времени суток!
Кто-нибудь может подсказать, как называются индикаторы со скрина? Или на что похожи и как воспроизвести?
Заранее спасибо!
Очень похоже на индикатор, который строится на полиномах. Затем линия сдвигается в другие.
Нет.
Центральная линия - Апроксимация Фурье с последующим расчетом СКО на заданный период, который меньше периода апроксимации Фурье.
И далее формирование сетки каналов исходя из СКО в каждой точке. Поэтому каналы имеют разнюю ширину и рваные края.
Поэтому весь индикатор перерисовываемый.
Доброго времени суток!
Кто-нибудь может подсказать, как называются индикаторы со скрина? Или на что похожи и как воспроизвести?
Заранее спасибо!
Канал на ТМА похож, а что за кружочки я не знаю. Но эту сборку точно где-то видел...
ЗЫ ТМА перерисовывает историю, в сети есть много версий в открытом коде.
<*.ex* файл удалён>