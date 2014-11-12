...ЕПРСТ....КЛМН...ДЛЖШ...СИльно...ЩПРО... БЕСИТ.... Частота обновлений сайта

Я себя не считаю активным пользователем сервиса, я имею более 15 лет сетевого стажа, я понимаю что некоторые сайты годами не апгрейдятся.... но когда я в течении недели попадаю 10 - 15 раз  на апгрейд сайта , когда нажимаю кнопку добавить или обновить.... пожалейте мои нервы.... епрс введите расписание апгрейда... умоляю....
К стати изменили дизайн сигналов в терминале...

непонятно в чем прикол... я вижу только штук 20ть сигналов... и фсёёёё ни поиска ни ещё чего.... мож баг

 

Дело в том, что мы проводим апгрейд сайта в среднем 2-3 раза в сутки.

Сегодня был длительный апгрейд из-за обновлений операционки.

Извините, но таков наш процесс. 

А есть какое то расписание?, я просто не буду набирать длинные тексты с мобилы в это время..... :-) а то реально расстраивает...
 
IvanIvanov:

К стати изменили дизайн сигналов в терминале...

непонятно в чем прикол... я вижу только штук 20ть сигналов... и фсёёёё ни поиска ни ещё чего.... мож баг

Теперь в терминалах показываются только совместимые с вашим торговым счетом сигналы.

Тем самым нет больше потерь времени на перебор заведомо не подходящих сигналов. Кроме того, демо счета видят только сигналы с демо счетов, а реальные - только с реальных.

...В смысле... есть вероятность,.... что если МОЙ сигнал, удовлетворяется максимальному списку условий.... то он появится в максимальном количестве терминалов...

.... мечта гениального трейдера.... так то 

А почему я не могу их отсортировать ни по какому признаку?
Второе обновление за час..... круто....
 
IvanIvanov:
А почему я не могу их отсортировать ни по какому признаку?

Есть 10 сортировок кликами по каждой колонке. Второй клик запускает второй режим сортировки колонки:


А... пардон... раньше вроде строка сортировок выделена другим цветом была.... понял...

Щас она сливается с общим цветом окна... 

Это конечно плюс... 

 

... а вы пытались скроллингом прокручивать пять соток сигналов когда в окне только пять...

