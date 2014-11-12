...ЕПРСТ....КЛМН...ДЛЖШ...СИльно...ЩПРО... БЕСИТ.... Частота обновлений сайта
К стати изменили дизайн сигналов в терминале...
непонятно в чем прикол... я вижу только штук 20ть сигналов... и фсёёёё ни поиска ни ещё чего.... мож баг
Дело в том, что мы проводим апгрейд сайта в среднем 2-3 раза в сутки.
Сегодня был длительный апгрейд из-за обновлений операционки.
Извините, но таков наш процесс.
Теперь в терминалах показываются только совместимые с вашим торговым счетом сигналы.
Тем самым нет больше потерь времени на перебор заведомо не подходящих сигналов. Кроме того, демо счета видят только сигналы с демо счетов, а реальные - только с реальных.
...В смысле... есть вероятность,.... что если МОЙ сигнал, удовлетворяется максимальному списку условий.... то он появится в максимальном количестве терминалов...
.... мечта гениального трейдера.... так то
Есть 10 сортировок кликами по каждой колонке. Второй клик запускает второй режим сортировки колонки:
А... пардон... раньше вроде строка сортировок выделена другим цветом была.... понял...
Щас она сливается с общим цветом окна...
Это конечно плюс...
... а вы пытались скроллингом прокручивать пять соток сигналов когда в окне только пять...
