IvanIvanov:
Да ну нафиг... а вы пытались скроллингом прокручивать пять соток сигналов когда в окне только пять...

Зайдите на сайт в нужный раздел, укажите своего брокера и смотрите заботливо отфильтрованный список в полном формате. А потом нужный легко найдете в терминале.


Ренат эту фишку я знаю с фильтром на сайте.... мы же щас о терминале говорим....

Я так полагаю процентов 80 пользователей 4ки - даже не подозревают о существовании сайта производителя....  давайте реально смотреть...

 
некоторые не подозревают даже о маркете и об остальных сервисах )т.к. вкладки "...сделаны так аккуратно и незаметно..."
Гребаный театр.... опять попал на обновление добавляя ответ на пост.... мне его, что, по новой набирать... 
 
а у меня если в момент обновления нажимаю кнопку добавить, то выводится сообщение что бы попробовал по позже т.к. обновление.
 
Ctrl+A & Ctrl+C перед отправкой любого сообщения (как и периодический Ctrl+S при работе с любым документом) вросло в привычку намертво уже давно )

Правда, с мобильного действительно сложнее. 

 
Ну, некоторые сайты предупредительно сохраняют черновики в процессе набора поста. Поэтому даже если браузер упадет, при следующем заходе на страницу (например, ветку форума) будет открыт редактор с уже набранным текстом.
