Да ну нафиг... а вы пытались скроллингом прокручивать пять соток сигналов когда в окне только пять...
Зайдите на сайт в нужный раздел, укажите своего брокера и смотрите заботливо отфильтрованный список в полном формате. А потом нужный легко найдете в терминале.
Ренат эту фишку я знаю с фильтром на сайте.... мы же щас о терминале говорим....
Я так полагаю процентов 80 пользователей 4ки - даже не подозревают о существовании сайта производителя.... давайте реально смотреть...
Гребаный театр.... опять попал на обновление добавляя ответ на пост.... мне его, что, по новой набирать...
Ctrl+A & Ctrl+C перед отправкой любого сообщения (как и периодический Ctrl+S при работе с любым документом) вросло в привычку намертво уже давно )
Правда, с мобильного действительно сложнее.