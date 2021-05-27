Старший таймфрейм и соотношение убыток:прибыль - страница 2

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webgopnikНу, покажите на дистанции хотя бы месяц счёт

Робот покажет. Прибыль растет на глазах    2021.05.24 - 05.25   Ордеров=106  Торг=155.20  Прибыль=2091.01  Время=11:29:39

50% за 2 дня  106 сделок   Все роботом 100% прибыльные

 
Konstantin Erin:

Робот покажет. Прибыль растет на глазах    2021.05.24 - 05.25   Ордеров=106  Торг=155.20  Прибыль=2091.01  Время=11:29:39

  106 сделок

НУ что вы прыгаете с счёта на счёт - если показывает прибыль, то позвольте ему месяцами набирать прибыль, потом в список Форбс попадёте. Ах, да. Для этого реал счёт нужен.

 
Сначала торговал руками. Средне получалось. Теперь чисто робот.
Робот должен работать на 3...4 индикаторах (сокращенно индюки).
1. Определяет наличие волатильности
2. Определяет возможность входа
3. Подтверждает
4. Утверждает
Если подберете 3...4 индикатора - напишу Вам бесплатно робота
 
Konstantin Erin:
Сначала торговал руками. Средне получалось. Теперь чисто робот.
Робот должен работать на 3...4 индикаторах (сокращенно индюки).
1. Определяет наличие волатильности
2. Определяет возможность входа
3. Подтверждает
4. Утверждает
Если подберете 3...4 индикатора - напишу Вам бесплатно робота

не, роботами не торгую, не доверяю

[Удален]  
Что вижу, о том поЮ
 
webgopnikне, роботами не торгую, не доверяю

Вы подбираете индикаторы, Вы определяете правила, робот им в точности следует. Посмотрите, как здорово:

Исходный депозит 5000 Время торга 2021.05.24 - 05.26 Сегодня начался третий день   Ордеров=150 и все прибыльные   Суммарный лот=299.20  Прибыль=3800.92=76%  Затраченное время=21:08:33

Если трусите - трус не играет в хоккей - начните с простейших скриптов, облегчающих торговлю

Я нажимаю Ctrl-C и открывается ордер на покупку, Ctrl-V и открывается ордер на продажу.

Собираюсь выставить их в КодеБазу, изучаю, как это сделать

 
webgopnik:
Кстати, на самом деле соотношение убыток: прибыль не зависит от таймфрейма. Считается, что на старших таймфреймах якобы можно о**евшую прибыль брать с соотношениям 1:10 и больше. Но на самом деле на старших таймфреймах хоть и больше будет прибыль, но и стоплоссы кратно же повышаются. Поэтому соотношение прибыль к убытку будет всё те же 1:5. Для примера взял sp500 ноября 2016 года(приход Трампа к власти) — стоплосс там 9% пришлось бы ставить, а прибыль была бы лишь 50% в начале 2020ого года. После чего последовало отвесное падение на коронавирусе, которое не всякий бы выдержал. Но если бы трейдер выдержал такое падение и продолжил бы удерживать лонг, то смог бы взять 90% на весну 2021го года. Это соотношение 1:10. Но, повторяю, это надо было вытерпеть 2 месяца просадки в коронакризис. Что почти нереально.

Ну а что вы будете делать с отрицательным свопом на старших тайм-фреймах?

 
ratnasambhava:

Ну а что вы будете делать с отрицательным свопом на старших тайм-фреймах?

поэтому торговать надо на минутках. Там общий ход цены больше 111   22


угадайте, где МТ4  и  где МТ5
 
ratnasambhava:

Ну а что вы будете делать с отрицательным свопом на старших тайм-фреймах?

Своп не зависит от таймфрейма

 
Konstantin Erin:

поэтому торговать надо на минутках. Там общий ход цены больше   


угадайте, где МТ4  и  где МТ5
справа MT5
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