Старший таймфрейм и соотношение убыток:прибыль - страница 2
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Робот покажет. Прибыль растет на глазах 2021.05.24 - 05.25 Ордеров=106 Торг=155.20 Прибыль=2091.01 Время=11:29:39
50% за 2 дня 106 сделок Все роботом 100% прибыльные
Робот покажет. Прибыль растет на глазах 2021.05.24 - 05.25 Ордеров=106 Торг=155.20 Прибыль=2091.01 Время=11:29:39
106 сделок
НУ что вы прыгаете с счёта на счёт - если показывает прибыль, то позвольте ему месяцами набирать прибыль, потом в список Форбс попадёте. Ах, да. Для этого реал счёт нужен.
Робот должен работать на 3...4 индикаторах (сокращенно индюки).
1. Определяет наличие волатильности
2. Определяет возможность входа
3. Подтверждает
4. Утверждает
Если подберете 3...4 индикатора - напишу Вам бесплатно робота
Сначала торговал руками. Средне получалось. Теперь чисто робот.
Робот должен работать на 3...4 индикаторах (сокращенно индюки).
1. Определяет наличие волатильности
2. Определяет возможность входа
3. Подтверждает
4. Утверждает
Если подберете 3...4 индикатора - напишу Вам бесплатно робота
не, роботами не торгую, не доверяю
Вы подбираете индикаторы, Вы определяете правила, робот им в точности следует. Посмотрите, как здорово:
Исходный депозит 5000 Время торга 2021.05.24 - 05.26 Сегодня начался третий день Ордеров=150 и все прибыльные Суммарный лот=299.20 Прибыль=3800.92=76% Затраченное время=21:08:33
Если трусите - трус не играет в хоккей - начните с простейших скриптов, облегчающих торговлю
Я нажимаю Ctrl-C и открывается ордер на покупку, Ctrl-V и открывается ордер на продажу.
Собираюсь выставить их в КодеБазу, изучаю, как это сделать
Кстати, на самом деле соотношение убыток: прибыль не зависит от таймфрейма. Считается, что на старших таймфреймах якобы можно о**евшую прибыль брать с соотношениям 1:10 и больше. Но на самом деле на старших таймфреймах хоть и больше будет прибыль, но и стоплоссы кратно же повышаются. Поэтому соотношение прибыль к убытку будет всё те же 1:5. Для примера взял sp500 ноября 2016 года(приход Трампа к власти) — стоплосс там 9% пришлось бы ставить, а прибыль была бы лишь 50% в начале 2020ого года. После чего последовало отвесное падение на коронавирусе, которое не всякий бы выдержал. Но если бы трейдер выдержал такое падение и продолжил бы удерживать лонг, то смог бы взять 90% на весну 2021го года. Это соотношение 1:10. Но, повторяю, это надо было вытерпеть 2 месяца просадки в коронакризис. Что почти нереально.
Ну а что вы будете делать с отрицательным свопом на старших тайм-фреймах?
Ну а что вы будете делать с отрицательным свопом на старших тайм-фреймах?
поэтому торговать надо на минутках. Там общий ход цены больше
угадайте, где МТ4 и где МТ5
Ну а что вы будете делать с отрицательным свопом на старших тайм-фреймах?
Своп не зависит от таймфрейма
поэтому торговать надо на минутках. Там общий ход цены больше
угадайте, где МТ4 и где МТ5