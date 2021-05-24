После выходных график цен не достигла до стоп лосса , но ордер был закрыт минусом . Пожалуйста помогите понять .

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На примере валютная пара Фунт / Йена /

Пожалуйста обратите внимание на время закрытия сделки и на график . 

Любая помошь понять эту ситуацию приветствуется . Спасибо

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mrozjf7n4w.png  171 kb
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gdydgy:

На примере валютная пара Фунт / Йена /

Пожалуйста обратите внимание на время закрытия сделки и на график . 

Любая помошь понять эту ситуацию приветствуется . Спасибо

ваша позиция должна была закрыться ещё 2021.05.21 в 2часа ночи 

GBPJPYM30чвремя 2021.05.20 -10.26

GBPJPYM30ч2время 2021.05.20 - 18.26 

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хотя Стоп Лосс Вы могли не сразу установить

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Тейк Профит - должен был первым сработать (это если открыта позиция была в 10.26)

Снимок ч

 
Потрясающе! На графике показана куча сделок, но именно той, о которой разговор - нет.
[Удален]  

сейчас присмотрелся к снимку - очень похоже что это фото монтаж 

Снимок ч 2

 
SanAlex:

сейчас присмотрелся к снимку - очень похоже что это фото монтаж 

На форуме стало много шутить. Пустой разговор. Как это есть сказать по-русски? 

 
gdydgy:

На примере валютная пара Фунт / Йена /

Пожалуйста обратите внимание на время закрытия сделки и на график . 

Любая помошь понять эту ситуацию приветствуется . Спасибо

Добрый день!

Тут дело ещё и в спреде, если он, как обычно, "расширяется", особенно, ночью, то ваша позиция и не могла быть закрыта (с 2-х часов ночи), поскольку закрывается по стороне Ask, а по аску цены не было, скорее, она была выше установленного Вами стоп-приказа для закрытия вашей позиции.
Такая ситуация бывает частенько.
Понимаете?

 
спредом закрыли, видать
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