После выходных график цен не достигла до стоп лосса , но ордер был закрыт минусом . Пожалуйста помогите понять .
На примере валютная пара Фунт / Йена /
Пожалуйста обратите внимание на время закрытия сделки и на график .
Любая помошь понять эту ситуацию приветствуется . Спасибо
ваша позиция должна была закрыться ещё 2021.05.21 в 2часа ночи
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
хотя Стоп Лосс Вы могли не сразу установить
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Тейк Профит - должен был первым сработать (это если открыта позиция была в 10.26)
сейчас присмотрелся к снимку - очень похоже что это фото монтаж
На форуме стало много шутить. Пустой разговор. Как это есть сказать по-русски?
На примере валютная пара Фунт / Йена /
Пожалуйста обратите внимание на время закрытия сделки и на график .
Любая помошь понять эту ситуацию приветствуется . Спасибо
Добрый день!
Тут дело ещё и в спреде, если он, как обычно, "расширяется", особенно, ночью, то ваша позиция и не могла быть закрыта (с 2-х часов ночи), поскольку закрывается по стороне Ask, а по аску цены не было, скорее, она была выше установленного Вами стоп-приказа для закрытия вашей позиции.
Такая ситуация бывает частенько.
Понимаете?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На примере валютная пара Фунт / Йена /
Пожалуйста обратите внимание на время закрытия сделки и на график .
Любая помошь понять эту ситуацию приветствуется . Спасибо