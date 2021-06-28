Увеличение объема при отрицательной сделке
Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.
К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.
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Программа для автоматического открытия ордеров
Vladimir Karputov, 2021.05.24 05:03
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Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.
К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.
Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.
К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.
Это тупиковый путь эволюции робота.
Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.
К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.
это не весело..так M=10..12 "мимо" и привет депозиту.
уже веселее например чуть-более-чем-удваивать, но после 2-х подряд неудач. Или лабушер модифицировать.
в общем придумывайте ММ под свою стратегию, который позволит выдержать длительную серию "непрухи".
PS/ чем лучше стратегия (лучше "оптимизирован" робот), тем выше вероятность поймать плохую серию M. И эта вероятность сильно выше местно-теоретической 1/2^M
Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.
К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.
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Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.
К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.