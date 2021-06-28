Увеличение объема при отрицательной сделке

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Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.

К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.

 
Можно. Но, не нужно. 
 

хехе 😀

 
Georgii Gabeev:

Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.

К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.

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Программа для автоматического открытия ордеров

Vladimir Karputov, 2021.05.24 05:03

Пожалуйста уточните - Вы спрашиваете про MQL5 или про старый терминал? Вы находитесь на форуме MQL5, Вы задали свой вопрос в одном из главных разделов MQL5. 


 
Georgii Gabeev:

Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.

К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.

В КодеБазе ищите Мартингейл
 
Georgii Gabeev:

Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.

К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.

Это тупиковый путь эволюции робота.

 
Georgii Gabeev:

Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.

К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.

это не весело..так M=10..12 "мимо" и привет депозиту. 

уже веселее например чуть-более-чем-удваивать, но после 2-х подряд неудач. Или лабушер модифицировать.

в общем придумывайте ММ под свою стратегию, который позволит выдержать длительную серию "непрухи".

PS/ чем лучше стратегия (лучше "оптимизирован" робот), тем выше вероятность поймать плохую серию M. И эта вероятность сильно выше местно-теоретической 1/2^M

 
Georgii Gabeev:

Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы робот удваивал объем ордера при условии что предыдущая сделка была закрыта в убыток.

К примеру закрыл сделку объемом 1 лот в минус. При следующем сигнале робот открывает объем 2, закрылся и этот в минусе - открывает объем 4 и т.д.

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Waldi. k:
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