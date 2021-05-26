вывод средства
Где счёт открывали - туда и идите!
в этом терминале открывала Safe online tradings MT5 Terminal, но я не могу найти где здесь заявка на вывод
Вы введите в поиск("Safe online tradings") Яндекс или Гугл - можно почитать отзывы и вам подскажет интуиция где можно подать заявку на вывод
Посмотрите у себя на почте где вы регистрировались и открывали реальный счет. Все вопросы по пополнению и снятию средств именно туда.
А этот сайт, на которомы вы сейчас находитесь:
Посмотрите у себя на почте где вы регистрировались и открывали реальный счет. Все вопросы по пополнению и снятию средств именно туда.
А этот сайт, на которомы вы сейчас находитесь:
я не могу на него зайти..
Safe online tradings MT5 Terminal
Это брокер или сигнал, или еще что-то?
Я такого брокера не нашел.
помогите вывести средства с минимальными потерями? и можно ли выводить на paypal в долларах
Выводить плохо. Торговать хорошо. Увеличить депозит.
Не можете, имея пароль, который получили при регистрации (создании счета) у брокера?
сам сайт не открывается. Попал в единый реестр запрещенных сайтов.
Это брокер или сигнал, или еще что-то?
Я такого брокера не нашел.
это терминал, в нем неактивна кнопка вывеси деньги
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