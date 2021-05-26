вывод средства

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помогите вывести средства с минимальными потерями?  и можно ли выводить на paypal в долларах
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Где счёт открывали - туда и идите!
 
Daniel Protopopov:
Где счёт открывали - туда и идите!
в этом терминале открывала Safe online tradings MT5 Terminal, но я не могу найти где здесь заявка на вывод
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Tatihf:
в этом терминале открывала Safe online tradings MT5 Terminal, но я не могу найти где здесь заявка на вывод

Вы введите в поиск("Safe online tradings") Яндекс или Гугл - можно почитать отзывы и вам подскажет интуиция где можно подать заявку на вывод  

 

Посмотрите у себя на почте где вы регистрировались и открывали реальный счет. Все вопросы по пополнению и снятию средств именно туда.

А этот сайт, на которомы вы сейчас находитесь:

mql5.com

 
Volodymyr Zubov:

Посмотрите у себя на почте где вы регистрировались и открывали реальный счет. Все вопросы по пополнению и снятию средств именно туда.

А этот сайт, на которомы вы сейчас находитесь:


softx, но я не могу на него зайти.. это значит, я не смогу вывести деньги?
 
Tatihf:
я не могу на него зайти.. 
Не можете, имея пароль, который получили при регистрации (создании счета) у брокера?
Или просто не записали, не сохранили? Ищите, где он сохранился - в почте терминала или в письме.
 
Tatihf:
Safe online tradings MT5 Terminal

Это брокер или сигнал, или еще что-то?

Я такого брокера не нашел.

 
Tatihf:
помогите вывести средства с минимальными потерями?  и можно ли выводить на paypal в долларах

Выводить плохо. Торговать хорошо. Увеличить депозит.

 
Edgar Akhmadeev:
Не можете, имея пароль, который получили при регистрации (создании счета) у брокера?
Или просто не записали, не сохранили? Ищите, где он сохранился - в почте терминала или в письме.

сам сайт не открывается. Попал в единый реестр запрещенных сайтов.

 
Evgeny Belyaev:

Это брокер или сигнал, или еще что-то?

Я такого брокера не нашел.

это терминал, в нем неактивна кнопка вывеси деньги

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