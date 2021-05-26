вывод средства - страница 3
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К сожалению, на этом форуме не помогут с проблемой вывести средства из брокера.
Так как деньги не хранятся в терминале. Они хранятся у брокера.
Поэтому вывод средств возможен только из брокера (брокер - это та компания, куда вы послали свои деньги).
Сам терминал (и этот форум) не имеет никакого отношения к финансовым средствам для торговли по их выводу и депозиту.
Кроме того, обсуждение брокеров на этом форуме запрещено.
Вам лучше найти другой форум, который специализируется на обсуждении брокеров (были несколько форумов в интернете, воспользуйтесь гуглом чтобы найти), и спросить совета там.
Спасибо, поищу тогда другой форум. Думала, если деньги в терминале, то можно как-то решить проблему.
В той теме, которую только что снесли, был представлен интересный скриншот с пунктами "Пополнить" и "Снять" в меню терминала.
Стандартная опция в МТ5, при нажатии перенаправляет на страницу брокера согласно торговому счету, который законнектен у вас в Метатрейдере в данный момент.
все делала сама, только с помощью куратора по скайпу. немного странно, но счет открывался на сайте sotfx, а деньги вносила через garantex. Там покупала криптовалюту, а потом каким-то образом эти деньги оказались на счету в терминале. Я думаю можно сделать обратную сделку, только кнопка "Снятие" в терминале не активна. Когда внесение было, аналогичная кнопка тоже не была активна и я уже не помню как это делалось. Помню что куратор говорил вывод через этот же garantex. А туту пишут, что там где счет зарегистрирован. У меня нет алгоритма вывода через криптовалюту. и если бы знать, как сделать кнопку "Снятие" активной и уже дальше пробовать что-то делать. На garantex видно какую сумму вносила, а также какая и когда была совершена операция.
Куратор, скайп, ... Вы поверили в лапшу? Радуйтесь, мало отдали. Вы оплатили за науку. Учтите полученный опыт. Будьте осторожнее. Будут просить деньги = вспоминайте опыт.