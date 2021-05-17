Нет результатов одиночного тестирования
- Ошибки, баги, вопросы
- Оптимизация. Загрузка в тестер предыдущих результатов.
- Проблема оптимизации
С 15 мая каким то образом отлетела возможность просмотреть результаты одиночного тестирования. По перебору параметров всё проходит,но одиночного результата после него не увидеть никак,кроме графика. Доходит до 97-98% и на этом снова кнопка "старт". Без оптимизации,сходу одиночное тестирование(любой т-фрейм,любые параметры и врем.отрезки) - результаты те же. Вкладка с результатами прохода(без оптимизаций)больше вообще не появляется. Версии,как я понимаю,установленны последние. Ну и перезапуск терминала/ноутбуков ничего не даёт. Проверено на трёх ноутах. Подскажите,откуда может дуть ветер? Спасибо.
Предоставьте подробную информацию:
1. Открытый MQL5 код
3. Параметры операционной системы и терминала.
Предоставьте подробную информацию:
1. Открытый MQL5 код
3. Параметры операционной системы и терминала.
Неправильно начал вопрос,исправляю и корректирую
Програмными и прочими около-кодировачными знаниями не обладаю.
1. где его взять/достать/купить?
2. настройки какого рода? где и какие стоят галочки?
3. на двух W10 Домашняя,вер 20H2,сб 19042.985,на третьем W10 Pro,вер 1803,сб 17134.1304. по терминалу - можно ли создать файл с параметрами? или вопрос тот же,параметры какого рода?
Собсвенно,чтобы не раскручивать тему в долгую простыню,оставлю два исправленных вопроса. Наблюдалось ли вышеописанное где-нибудь/когда-нибудь? Если да - то куда смотреть,чтобы исправить? Если нет - ответа просто "нет" будет достаточно. Спасибо.
1. Предоставьте открытый MQL5 код (файл советника с расширением *.mq5)
2. Из тестера нужно (или вставить при помощи кнопки или прикрепить при помощи кнопки ) два скриншота. Пример:
3. Как вставить информацию:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
1. Предоставьте открытый MQL5 код (файл советника с расширением *.mq5)
2. Из тестера нужно (или вставить при помощи кнопки или прикрепить при помощи кнопки ) два скриншота. Пример:
и
3. Как вставить информацию:
спасибо за пояснения! по вашей инструкции догадался сам.
пункт 3. обратил внимание,что из указанных 3 строк в логе отображаются только 2. строка -
C:\Users\zxcv\AppData\Roaming\ и т.д.....
- отсутствует напрочь. подозрение на програмку-чистилку,которая затёрла папку связанную с MQ(одинаковая её версия на всех 3х ноутах). всё вернулось с переустановкой терминала.
вопрос снимается и закрыт. примного благодарен за инструкцию!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования