помогите найти статью...
всей Салют (переведи мне деньги... подтверждаю)!
примерно год назад встретил статью на этом сайте, но тогда значения ей особого не придал.
название и автора, естественно, не помню. сам дважды перелопатил все, стараясь не пропускать ничего выискивая знакомую картинку в статье.
статья была о написании индикатора. описываемый в статье индикатор тоже не помню, но помню суть и примерную картинку.
в статье описывалось как закодить построение луча через экстремумы индикатора (не цены, а индикатора), примерно как на рисунке. и описывалась проблема и способ ее решения. суть проблемы в том, что луч строится на изломе сигнальной линии индикатора, после чего линия индикатора продолжает движение в прежнем направлении. т.е. луч выстраивается не через пик сигнальной линии, а через перелом ее, что не соответствует идеи. на рисунке точка А. в той статье описывалось как закодить устранение этой ошибки - что бы луч не строился через переломы, а только через пики.
если кто встречал, или знаком с ней (статьей) - пошлите меня к ней, пожалуйста.
Странно, что перелом линии и экстремум оказались в одной куче. Экстремум то определяется легко, а вот с переломом еще нужно повозиться. Я правильно понял, что нужны только экстремумы? Потому как на рисунке линия проведена именно через экстремумы. Правая точка - не перелом. Перелом - это когда линия, проведенная через соседние точки, оказывается выше или ниже рассматриваемой точки, которая при этом не является экстремумом.
Нужны, конечно, экстремумы. Но так получилось, что определяются переломы: т.е. линия идёт в одном направлении (вниз), затем на одно значение чуть возвращается (вверх) и далее продолжает движение (вниз). Этот перелом хватается как контрольная точка (на моем рисунке т. А) вместо экстремума и строит луч (ложный). Если такой перелом справа (на рисунке т. А) побежден необходимым фильтром, то в случае если такой оказывается слева, то никак...
Попробуйте разные виды сглаживания, как это сделано в MA.
Попробуйте разные виды сглаживания, как это сделано в MA.
Увы - нельзя...
Увы - нельзя...
Писал очень давно статью - ещё на mql4.com. Там был такой поиск. Может подойдёт? Правда алгоритм не оптимизирован, да и статья давняя весьма.
И ещё есть код индикатора по мотивам той статьи. На MQL5.
- www.mql5.com
Увы - нельзя...
Для точки А по закрытию бара{А+1], т.е. на баре[А+2] будут выполняться условия:
ind[A](значение индикатора в точке А) меньше ind[A-1] и
ind[A](значение индикатора в точке А) меньше ind[A+1] - локальный минимум.
как и в точке начала луча.
Нужны, конечно, экстремумы. Но так получилось, что определяются переломы: т.е. линия идёт в одном направлении (вниз), затем на одно значение чуть возвращается (вверх) и далее продолжает движение (вниз). Этот перелом хватается как контрольная точка (на моем рисунке т. А) вместо экстремума и строит луч (ложный). Если такой перелом справа (на рисунке т. А) побежден необходимым фильтром, то в случае если такой оказывается слева, то никак...
Хотелось бы понимать идею, если она есть.
Писал очень давно статью - ещё на mql4.com. Там был такой поиск. Может подойдёт? Правда алгоритм не оптимизирован, да и статья давняя весьма.
И ещё есть код индикатора по мотивам той статьи. На MQL5.
Ваша статья рассматривает исключение построения луча, если сигнальная линия индикатора пересекает луч между экстремумами. Это исключение решено. Указанный индикатор очень схож с моим, но у меня больше фильтров в самом индикаторе, в указанном Вами фильтруется другим индикатором. У меня же изначально был макдак и фильтровал рысью. Но сигналы на рыси оказались более точными - в итоге оставил рысь и удалил макдак.
Хотелось бы понимать идею, если она есть.
Идею чего?
Если индикатора, то Artyom Trishkin дал ссылку на индикатор со схожей идеей, как говориться практически "тютелька в тютельку".
Если определение экстремума, то "это максимальное/минимальное значение индикатора по сравнению определенного количества таких значений до и после рассматриваемого значения"
Для точки А по закрытию бара{А+1], т.е. на баре[А+2] будут выполняться условия:
ind[A](значение индикатора в точке А) меньше ind[A-1] и
ind[A](значение индикатора в точке А) меньше ind[A+1] - локальный минимум.
как и в точке начала луча.
Этого недостаточно, ибо именно это и определяет "опорную" точку, через которую строится луч. Надо ещё проверять [А+2], [А+3]...[А-2], [А-3]... Недостаточно сравнить с одним значением справа/слева - надо сравнивать три-пять таких значений справа/слева.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
всей Салют (переведи мне деньги... подтверждаю)!
примерно год назад встретил статью на этом сайте, но тогда значения ей особого не придал.
название и автора, естественно, не помню. сам дважды перелопатил все, стараясь не пропускать ничего выискивая знакомую картинку в статье.
статья была о написании индикатора. описываемый в статье индикатор тоже не помню, но помню суть и примерную картинку.
в статье описывалось как закодить построение луча через экстремумы индикатора (не цены, а индикатора), примерно как на рисунке. и описывалась проблема и способ ее решения. суть проблемы в том, что луч строится на изломе сигнальной линии индикатора, после чего линия индикатора продолжает движение в прежнем направлении. т.е. луч выстраивается не через пик сигнальной линии, а через перелом ее, что не соответствует идеи. на рисунке точка А. в той статье описывалось как закодить устранение этой ошибки - что бы луч не строился через переломы, а только через пики.
если кто встречал, или знаком с ней (статьей) - пошлите меня к ней, пожалуйста.