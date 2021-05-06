Выполнение заказов одним и тем-же разработчиком.

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Вопрос: после выполнения заказа № 1., мной будет размещён заказ № 2. на который  откликнется разработчик который выполнял заказ № 1. - будет ли отраженно что это тот-же разработчик? Или есть возможность как то отметить (для себя) этого разработчика - что бы понимать что это он откликнулся на новый заказ?
 
Вы можете создать персональную работу для этого разработчика - попросите у него ссылку на форму создания такой работы
 
f20x:
Вопрос: после выполнения заказа № 1., мной будет размещён заказ № 2. на который  откликнется разработчик который выполнял заказ № 1. - будет ли отраженно что это тот-же разработчик? Или есть возможность как то отметить (для себя) этого разработчика - что бы понимать что это он откликнулся на новый заказ?

Можете указать во время создания заявки логин конкретного разработчика.


 
Так может задача обратная - не нарваться снова.
 
Укажите разработчика, которому не следует откликаться на Ваш заказ, тогда он точно пропустит
[Удален]  

посмотрите в заявке 1 сколько у него заказов, среднюю оценку и количество арбитражей.

крайне маловероятно что будет второй исполнитель с точно такими же параметрами.

 
Как вариант - если нужно исключить разработчика - прямо об этом писать и в описании заявки и в Техническом Задании.
 
Alena Lysenkova:

посмотрите в заявке 1 сколько у него заказов, среднюю оценку и количество арбитражей.

крайне маловероятно что будет второй исполнитель с точно такими же параметрами.

Тоже вариант.

У меня один из заказчиков видел отзывы обо мне еще до заключения соглашения, около года назад где-то. Я не запомнил в каком я статусе тогда был в заявке. Потом предложил другому заказчику попробовать выискать эту информацию со своей стороны, он говорит - не вижу. Выбрал меня в кандидаты, пишет, что тоже не видно. Я так и не понял, можно ли увидеть до заключения соглашения эту информацию. Может такая возможность была раньше, а сейчас нет. Кто-то знает?

 
Vladimir Karputov:
Как вариант - если нужно исключить разработчика - прямо об этом писать и в описании заявки и в Техническом Задании.

Это не очень корректно, мне кажется. Лазейка для нечестной конкуренции.

 
Artyom Trishkin:

Это не очень корректно, мне кажется. Лазейка для нечестной конкуренции.

Пока нет "черного списка" для сервиса Фриланс - такой вариант имеет место жить.

 
Artyom Trishkin:

Это не очень корректно, мне кажется. Лазейка для нечестной конкуренции.

Почему не корректно? Поставить одну звезду при оценке исполнителя корректно, а попросить его не откликаться нет?

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