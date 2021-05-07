Как вы продаете свои продукты на маркете? - страница 2
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Строки, которые в коде она переводит или что?
Назначение и комментарии входных параметров скриптов и экспертов, а также перечислений (enum) которые используются в параметрах
у других бы такую тему давно снесли бы без разбора..........
И вот странно слышать, что за пару дней никто не купил :-) тут некоторые продукты годами висят без продаж.
1) у меня сносили в течении 30 минут. ;) Заметьте я не указывал ни названия, ни ссылок на продукт. Может быть у меня их куча.
2) если бы, на маркете, сделали нормальный фильтр по различным критериям, то продаж было бы больше. Ибо многие не видят или не могут найти, то что требуется.
1) у меня сносили в течении 30 минут. ;) Заметьте я не указывал ни названия, ни ссылок на продукт. Может быть у меня их куча.
2) если бы, на маркете, сделали нормальный фильтр по различным критериям, то продаж было бы больше. Ибо многие не видят или не могут найти, то что требуется.
Одним словом - Форум - СТОП КИРПИЧ. никаких обсуждений продуктов, маркета, продаж и проблем................
Ищущий найдет...
Я в английской части форума создал тему по взаимной подписке (вы меня в друзья - я Вас!).
Быстро снесли тему.
Тоже нельзя получается.
Хотя что тут незаконного... ;')
Я уверен, что он будет полезен многим.
Абсолютно бесполезная на мой взгляд вещь. Мультиязычные продукты делаются совсем иначе.
это все равно скрытая реклама. Результат то достигнут.
Паранойя — лучший друг? )
Не стоит так долго держать обиду на модераторов.
Реклама на форуме абсолютно бесполезна. Обсуждения удаляются просто чтобы не было срача.
Абсолютно бесполезная на мой взгляд вещь. Мультиязычные продукты делаются совсем иначе.
Если критикуют сапоги, значит надо брать (с) Ахиджакова ;-)
Если критикуют сапоги, значит надо брать (с) Ахиджакова ;-)
Если критикует Мымра. А Андрей совсем не Мымра )))
Если критикуют сапоги, значит надо брать (с) Ахиджакова ;-)
Ну, как бы, да. Если критикует тот, чье мнение считаешь противоположным верному.
Наверняка после моего комментария кто-то из тех, кто со мной не согласен, пошел изучать вашу поделку )
Но я не просто полить грязью зашел. Высказал мнение со стороны и намекнул, что есть совсем другие варианты решения задачи. Сам не спец в этом вопросе, но все равно понимаю, что решается он совсем иначе.