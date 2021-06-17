Ошибка моделирования визуализация\без - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Графические объекты не используются для расчетов? Есть особенности в визуальном и обычном тестировании.
для расчётов используются только тиковые данные.
b.2962 а воз и ныне там... генератор , да да именно генератор работает на форвард периоде независимо от того что стоит в источнике тиков ...
PS поправочка , различий в данных поступающих при ontick() не нашёл , но невозможно отладить программу на форвард периоде :( т.к. отладка автоматом отключает форвард период , а без него на том же периоде все сделки проходят.........
b.2962 а воз и ныне там... генератор , да да именно генератор работает на форвард периоде независимо от того что стоит в источнике тиков ...
PS поправочка , различий в данных поступающих при ontick() не нашёл , но невозможно отладить программу на форвард периоде :( т.к. отладка автоматом отключает форвард период , а без него на том же периоде все сделки проходят.........
Вы же знаете даты начала и конца вашего форвард-периода? Ну и установите их при тестировании
Вы же знаете даты начала и конца вашего форвард-периода? Ну и установите их при тестировании
b.2964
так в том то и дело что проблема именно в форвард режиме. Бэктест на периоде форварда , либо без форварда, но на периоде форварда показывает совсем другие результаты.
Грубо говоря:
Вообщем поговорим картинками периоды 04.01.2016---05.01.2016---06.01.2016:
b.2964
так в том то и дело что проблема именно в форвард режиме. Бэктест на периоде форварда , либо без форварда, но на периоде форварда показывает совсем другие результаты.
Грубо говоря:
Вообщем поговорим картинками периоды 04.01.2016---05.01.2016---06.01.2016:
Давайте Вашего советника, чтобы можно было разобраться.
Либо возьмите любой открытый код из кодобазы и покажите на этом коде Вашу проблему.
Давайте Вашего советника, чтобы можно было разобраться.
Либо возьмите любой открытый код из кодобазы и покажите на этом коде Вашу проблему.
https://www.mql5.com/ru/forum/368597#comment_22448961 вот тут и кидал в архиве исходники.
https://www.mql5.com/ru/forum/368597#comment_22448961 вот тут и кидал в архиве исходники.
даже не имея отношения к MQ, могу высказать фи...гнать таких
у вас подгонка под тестер/оптимизер - есть блок if (Tester()&& some), причём Tester() использует косвенные признаки и внутри этого блока иная логика расчетов.
даже не имея отношения к MQ, могу высказать фи...гнать таких
у вас подгонка под тестер/оптимизер - есть блок if (Tester()&& some), причём Tester() использует косвенные признаки и внутри этого блока иная логика расчетов.
Великолепный ответ... прям не подтверждённый ни одним фактом.... в советнике IsTester() используется за закрытия совы и прекращения тестирования при достижения некоторого условия который критичен (например мне критична просадка по балансу в 30% , зачем мне тестировать дальше если сов просел до этого значения ? Но в то же время нельзя что бы на реальном счёте сов взял и просто удалился нахрен не завершив начатое....) , но на открываемые позиции это никак не влияет (а разница прям скажем ОГРОМНА!) . В MyTrade IsTester() нужен для ускорения тестирования путём отключения логирования через "Print" , представьте себе но Print очень здорово замедляет тестирование... поэтому прежде чем голословно что то высказывать надо наверное поиметь некоторое отношение к MQL5.
PS и каким образом это влияет на визуализацию ????? Ещё раз повторяюсь что в данном варианте как то коряво работает форвард визуализация , может есть ещё какие нибудь условия при которых это вылазит , но я нашёл такие например.
PPS ведь с бэктестом таких проблем нет , он как часики что с визуализацией что без , а ведь и там и там IsTester() работает!
https://www.mql5.com/ru/forum/368597#comment_22448961 вот тут и кидал в архиве исходники.
Разберёмся