Ошибка моделирования визуализация\без - страница 2

Новый комментарий
 
Vasiliy Pushkaryov:

Графические объекты не используются для расчетов? Есть особенности в визуальном и обычном тестировании.

для расчётов используются только тиковые данные.

 

b.2962 а воз и ныне там... генератор , да да именно генератор работает на форвард периоде независимо от того что стоит в источнике тиков ...
PS поправочка , различий в данных поступающих при ontick() не нашёл , но невозможно отладить программу на форвард периоде :( т.к. отладка автоматом отключает форвард период , а без него на том же периоде все сделки проходят.........

 
Oleg Peiko:

b.2962 а воз и ныне там... генератор , да да именно генератор работает на форвард периоде независимо от того что стоит в источнике тиков ...
PS поправочка , различий в данных поступающих при ontick() не нашёл , но невозможно отладить программу на форвард периоде :( т.к. отладка автоматом отключает форвард период , а без него на том же периоде все сделки проходят.........

Вы же знаете даты начала и конца вашего форвард-периода? Ну и установите их при тестировании

 
Slava:

Вы же знаете даты начала и конца вашего форвард-периода? Ну и установите их при тестировании

b.2964

так в том то и дело что проблема именно в форвард режиме. Бэктест на периоде форварда , либо без форварда, но на периоде форварда показывает совсем другие результаты.

Грубо говоря:
Вообщем поговорим картинками периоды 04.01.2016---05.01.2016---06.01.2016:
Бэк без визуализации Бэк с визуализацией

Форвард без визуализации Форвард с визуализацией

полный период без визуализации полный период с визуализацией

 
Oleg Peiko:

b.2964

так в том то и дело что проблема именно в форвард режиме. Бэктест на периоде форварда , либо без форварда, но на периоде форварда показывает совсем другие результаты.

Грубо говоря:
Вообщем поговорим картинками периоды 04.01.2016---05.01.2016---06.01.2016:


Давайте Вашего советника, чтобы можно было разобраться.

Либо возьмите любой открытый код из кодобазы и покажите на этом коде Вашу проблему.

 
Slava:

Давайте Вашего советника, чтобы можно было разобраться.

Либо возьмите любой открытый код из кодобазы и покажите на этом коде Вашу проблему.

https://www.mql5.com/ru/forum/368597#comment_22448961 вот тут и кидал в архиве исходники.

Ошибка моделирования визуализация\без
Ошибка моделирования визуализация\без
  • 2021.05.04
  • www.mql5.com
Кто нибудь может объяснить как это происходит , или протестировать у себя...
 
Oleg Peiko:

https://www.mql5.com/ru/forum/368597#comment_22448961 вот тут и кидал в архиве исходники.

даже не имея отношения к MQ, могу высказать фи...гнать таких 

у вас подгонка под тестер/оптимизер - есть блок if (Tester()&& some), причём Tester() использует косвенные признаки и внутри этого блока иная логика расчетов.

 
Maxim Kuznetsov:

даже не имея отношения к MQ, могу высказать фи...гнать таких 

у вас подгонка под тестер/оптимизер - есть блок if (Tester()&& some), причём Tester() использует косвенные признаки и внутри этого блока иная логика расчетов.

Великолепный ответ... прям не подтверждённый ни одним фактом.... в советнике IsTester() используется за закрытия совы и прекращения тестирования при достижения некоторого условия который критичен (например мне критична просадка по балансу в 30% , зачем мне тестировать дальше если сов просел до этого значения ? Но в то же время нельзя что бы на реальном счёте сов взял и просто удалился нахрен не завершив начатое....) , но на открываемые позиции это никак не влияет (а разница прям скажем ОГРОМНА!) . В MyTrade IsTester() нужен для ускорения тестирования путём отключения логирования через "Print" , представьте себе но Print очень здорово замедляет тестирование... поэтому прежде чем голословно что то высказывать надо наверное поиметь некоторое отношение к MQL5.

PS и каким образом это влияет на визуализацию ????? Ещё раз повторяюсь что в данном варианте как то коряво работает форвард визуализация , может есть ещё какие нибудь условия при которых это вылазит , но я нашёл такие например.

PPS ведь с бэктестом таких проблем нет , он как часики что с визуализацией что без , а ведь и там и там IsTester()  работает!

 
Oleg Peiko:

https://www.mql5.com/ru/forum/368597#comment_22448961 вот тут и кидал в архиве исходники.

Разберёмся 

12
Новый комментарий