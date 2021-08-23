Есть ли решение на MT5 по переносу отложенных ордеров через клиринги Мосбиржи? - страница 2
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Я выше уже писал, что этот способ на реале Фондовой секции Мосбиржи не проходит(на демо, пожалуйста)
Если не затруднит, сделайте снимок на вашем терминале. Что можно вручную выбрать в выпадающем меню «Истекает»
Так на фондовой секции, или на ФОРТС? Если на фондовой, то причём тут клиринг? А если ФОРТС - всё работает.
Я, извиняюсь, что не уточнил в первом посте. Вопрос относился к Фондовой секции Мосбиржи.
На Фондовой секции:
18:45 Мосбиржа удаляет все отложенные ордера(конец основной сессии)
23:50 Мосбиржа удаляет все отложенные ордера (конец вечерней сессии )
Итого 2 раза за сутки Мосбиржа удаляет отложенные ордера.
Если не затруднит, сделайте снимок на вашем терминале. Что можно вручную выбрать в выпадающем меню «Истекает»
Снимок прикрепляю
Теперь полемика будет на 100 страниц.
Писал же 3 строчки проверки поддержки экспирации ордеров!
Лень проверить?
Теперь полемика будет на 100 страниц.
Писал же 3 строчки проверки поддержки экспирации ордеров!
Лень проверить?
Вы вот это сейчас кому пишите? Если мне, то я уже писал, что с MQL5 не дружу.
Да ивопрос не в проверке поддержки экспирации ордеров. Не поддерживается экспирация ордеров для Фондовой секции Мосбиржи.
Вопрос в том кто это и как проборол?
Вы вот это сейчас кому пишите? Если мне, то я уже писал, что с MQL5 не дружу.
Да ивопрос не в проверке поддержки экспирации ордеров. Не поддерживается экспирация ордеров для Фондовой секции Мосбиржи.
Вопрос в том кто это и как проборол?
Блин это решается только советником, который запоминает и потом восстанавливает ордера. Других решений нет, некоторые брокеры (не мт5) имеют встроенный функционал и сами переносят отложки на следующий день и могут до 30 дней хранить такие заявки.
Вы вот это сейчас кому пишите? Если мне, то я уже писал, что с MQL5 не дружу.
Да ивопрос не в проверке поддержки экспирации ордеров. Не поддерживается экспирация ордеров для Фондовой секции Мосбиржи.
Вопрос в том кто это и как проборол?
Если не дружите с MQL, задавайте вопросы во фрилансе.
Не надо без толку беспокоить местных гуру, лучше сразу укажите счет куда вам перечислять деньги
Если не дружите с MQL, задавайте вопросы во фрилансе.
Не надо без толку беспокоить местных гуру, лучше сразу укажите счет куда вам перечислять деньги
Привет, Серега!
Я думал, что ты забросил этот форум...
Привет, Серега!
Я думал, что ты забросил этот форум...
Привет!
Как Дом, достроил? Риторический вопрос, можешь здесь не отвечать.
Практически забросил.
МТ5 не развивается уже лет 10,надоело ждать.
МТ5 мой любимый терминал, очень (местами) быстрый, для форекса он бесподобен, но на биржевой он не тянет, приходится использовать QUIK.
МТ5 развивается в сторону дилеров форекс, ну это понятно, такая политика MtaQuotes, Хозяин барин)
Для меня, здесь на форуме, больше нечего почерпнуть. Давать советы новичкам неблагодарное дело.
Наблюдаю иногда. Ушел в партизаны )))
Привет!
Как Дом, достроил? Риторический вопрос, можешь здесь не отвечать.
Практически забросил.
МТ5 не развивается уже лет 10,надоело ждать.
МТ5 мой любимый терминал, очень (местами) быстрый, для форекса он бесподобен, но на биржевой он не тянет, приходится использовать QUIK.
МТ5 развивается в сторону дилеров форекс, ну это понятно, такая политика MtaQuotes, Хозяин барин)
Для меня, здесь на форуме, больше нечего почерпнуть. Давать советы новичкам неблагодарное дело.
Наблюдаю иногда. Ушел в партизаны )))
Нет, еще не достроил.
Потихонечку делаю электрику и выбираю какой сделать фасад.
Лето выдалось очень хорошее, поставил бассейн и отдыхаю...