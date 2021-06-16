АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Май 2021
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В тиньке фьючерсы появились.причем никуда не надо переключаться все в одной упаковке
Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,29%
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, финансов и промышленности.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,29%, индекс S&P 500 вырос на 1,22%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,72%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Home Depot Inc (NYSE:HD), которые подорожали на 8,37 п. (2,64%), закрывшись на отметке в 325,37. Котировки The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV) выросли на 4,04 п. (2,63%), завершив торги на уровне 157,79. Бумаги JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли в цене на 3,95 п. (2,51%), закрывшись на отметке 161,40.
Лидерами падения стали акции Chevron Corp (NYSE:CVX), цена которых упала на 0,70 п. (0,65%), завершив сессию на отметке 106,67. Акции Walt Disney Company (NYSE:DIS) снизились на 0,32 п. (0,18%), закрывшись на уровне 178,17, а Nike Inc (NYSE:NKE) выросли в цене на 0,27 п. (0,20%) и завершили торги на отметке 133,66.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Nucor Corp (NYSE:NUE), которые подорожали на 4,99% до отметки 100,78, DXC Technology Co (NYSE:DXC), которые набрали 4,91%, закрывшись на уровне 35,50, а также акции Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX), которые повысились на 4,81%, завершив сессию на отметке 584,52.
Лидерами падения стали акции Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), которые снизились в цене на 5,57%, закрывшись на отметке 23,72. Акции компании Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) потеряли 4,14% и завершили сессию на уровне 76,19. Котировки Cimarex Energy Co (NYSE:XEC) снизились в цене на 4,01% до отметки 67,73.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Vertex Energy Inc (NASDAQ:VTNR), которые подорожали на 24,64% до отметки 1,720, Moxian Inc (NASDAQ:MOXC), которые набрали 24,55%, закрывшись на уровне 9,590, а также акции Repro Med Systems Inc (NASDAQ:KRMD), которые повысились на 19,03%, завершив сессию на отметке 4,19.
Лидерами падения стали акции Zovio Inc (NASDAQ:ZVO), которые снизились в цене на 38,33%, закрывшись на отметке 2,140. Акции компании Reneo Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:RPHM) потеряли 28,25% и завершили сессию на уровне 8,00. Котировки Contextlogic Inc (NASDAQ:WISH) снизились в цене на 28,25% до отметки 8,23.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2145) превысило количество закрывшихся в минусе (1082), а котировки 103 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1699 компаний подорожали, 1662 снизились, a 112 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций DXC Technology Co (NYSE:DXC) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,91%, 1,66 п., и завершили торги на отметке 35,50. Котировки акций JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,51%, 3,95 п., и завершили торги на отметке 161,40. Котировки акций Zovio Inc (NASDAQ:ZVO) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 38,33%, 1,330 п., и завершили торги на отметке 2,140. Котировки акций Moxian Inc (NASDAQ:MOXC) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 24,55%, 1,890 п., и завершили торги на отметке 9,590. Котировки акций Reneo Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:RPHM) упали до исторического минимума, подешевев на 28,25%, 3,15 п., и завершили торги на отметке 8,00. Котировки акций Contextlogic Inc (NASDAQ:WISH) упали до исторического минимума, подешевев на 28,25%, 3,24 п., и завершили торги на отметке 8,23.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 16,17% до отметки 23.13.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,23%, или 4,25, достигнув отметки $1.827,05 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 3,51%, или 2,32, до $63,76 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 3,40%, или 2,36, до отметки $66,96 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,10% до 1,2081, а котировки USD/JPY упали на 0,19%, достигнув отметки 109,44.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 90,715.
- ru.investing.com
«Норникель» вновь допустил разлив топлива на Таймыре
Investing.com — Утечка топлива вновь произошла у одного из предприятий «Норильского никеля» (MCX:GMKN) на Таймыре. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление МЧС, из резервуара на территории «Таймырской топливной компании» вытекло около 200 литров, а площадь разлива составила 30 квадратных метров.
Компания уже заявила, что уже производит сбор вытекшего топлива, развернула боны, а из прохудившегося резервуара солярку перекачивают в резервные емкости.
Котировки «Норникеля», которые в последнее время уверенно восстанавливались и приближались к историческому максимуму, снижаются по состоянию на 13:25 МСК на 0,78%.
Первая авария произошла на Таймыре 29 мая прошлого года.
Из одного из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норильский никель (MCX:GMKN)») вылилось в общей сложности около 21 тыс. тонн топлива. По версии «Норникеля», аномально теплая погода привела к таянию мерзлого грунта, в результате чего «внезапно» просели фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с топливом. Из-за допущенного властями и оперативными службами промедления, 6,6 тыс. тонн топлива попало в грунт, еще 15 тыс тонн — в воду. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, а также почти во всех их притоках. Как оказалось позже, они также попали в озеро Пясино, из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море.
За эту аварию «Норникель» заплатил рекордный штраф в 146,2 млрд руб. и на фоне крупных аварий на рудниках вынужден был уменьшить дивиденды.
>> «Норникель» направит по $2 млрд на buyback и дивиденды
Текст подготовила Александра Шнитникова
- ru.investing.com
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ЦБ разработает прототип цифрового рубля к концу 2021 года
Центральный банк создаст прототип цифрового рубля до конца текущего года, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, пишет РИА "Новости".
По ее словам, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с финансовым рынком.
«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля… Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — сказала Скоробогатова.
Предполагается, что он будет существовать в формате цифрового кода и хранится в электронном кошельке. Впрочем, каким именно функционалом будет обладать прототип цифрового рубля, остается неизвестно. Изначально ЦБ планировал, что цифровой рубль станет полноценным платежным средством.
Редакция BeInCrypto ранее сообщала, что Банк России планирует тестировать цифровой вариант рубля весь 2022 год. Напомним, согласно опубликованной ЦБ концепции, цифровая валюта будет построена на базе двухуровневой модели. Единственным эмитентом будет сам регулятор.
Однако сами россияне не смогут открывать счета на платформе ЦБ. Вместо них это будут делать финансовые учреждения. При этом каждому клиенту платформы цифрового рубля будет открываться только один кошелек. Также россияне не смогут получать процентный доход на остаток в цифровом рубле.
Пока остается неизвестно, сколько денег из бюджета регулятор планирует потратить только на создание прототипа цифровой валюты.
При этом ЦБ выступает против частных валют в экосистемах из-за их схожести с денежными суррогатами. По мнению регулятора, массовое использование частных валют приведет к «существенному» снижению эффективности денежнокредитной политики.
- голосов: 96
- 2021.05.18
- ria.ru
Фьючерс против акции LKOH
Можно получить 8,5 % годовых (с учетом всех комиссий)
Дивиденты 213 руб. уже объявлены, последний день покупки акций 01.07.2021 г.
Добавлено
Ожидаются дивиденты Северсталь на 9 фьючерс, в районе 115 руб./акция
Добавлено
На MAIL, можно взять 9,1% годовых на 9 фьючерс без дивидентов
Фьючерс против акции LKOH
Можно получить 8,5 % годовых (с учетом всех комиссий)
Дивиденты 213 руб. уже объявлены, последний день покупки акций 01.07.2021 г.
Добавлено
Ожидаются дивиденты Северсталь на 9 фьючерс, в районе 115 руб./акция
Добавлено
На MAIL, можно взять 9,1% годовых на 9 фьючерс без дивидентов
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