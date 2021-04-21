OnCalculate не перезапускается - страница 2
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Вызовите OnCalculate. MT4 выдерживал такое издевательство.
Забавно получилось : )
2021.04.20 22:27:24.361 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.361 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.361 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.361 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.361 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.361 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.361 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.362 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.364 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Stack overflow
2021.04.20 22:27:24.362 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.373 OnCalculate_MT5_Test (TSLA,MN1) Всё в порядке, Все данные рассчитаны: (561bars, ExtRatesTotal: 561
А создать такое событие нельзя?
На мой взгляд, единственный путь - разобраться, почему не приходят новые тики на пользовательском чарте.
На мой взгляд, единственный путь - разобраться, почему не приходят новые тики на пользовательском чарте.
В визуальном тестере приходят, там нормально всё, а если кинуть индикатор на открытый график пользовательского символа, то откуда там активности тиков взяться
Забавно получилось : )
2021.04.20 22:27:24.364 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Stack overflow
2021.04.20 22:27:24.362 OnCalculate_MT5_Test2 (TSLA,MN1) Ошибка! Не все данные ExtMACDHandle рассчитаны: (-1bars, ExtRatesTotal: 561). Error4806
2021.04.20 22:27:24.373 OnCalculate_MT5_Test (TSLA,MN1) Всё в порядке, Все данные рассчитаны: (561bars, ExtRatesTotal: 561
Переполнение стека. Ну, и не все данные рассчитаны. Почему-то, думаю, что Вы ушли в почти бесконечную перегрузку. До 561-го бара )
В визуальном тестере приходят, там нормально всё, а если кинуть индикатор на открытый график пользовательского символа, то откуда там активности тиков взяться
вот вроде ваша идея в этом индикаторе https://www.mql5.com/ru/code/995
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
из вашего теста вставил это
получилось это
вот вроде ваша идея в этом индикаторе https://www.mql5.com/ru/code/995
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
из вашего теста вставил это
получилось это
И?
И?
это секрет!
Ну, вы, мужики, даёте...
честно скажу - я и сам не понимаю, но хочу поучаствовать и с умным лицом как будто понимаю.