Отчеты MT5 в HTML
По какому принципу MT5 выбирает, какие трейды и сделки отобразить в отчетах при более грубом моделировании?
думаю это вопрос к вам :)
По какому принципу вы открываете сделки на каждом тике, и по какому при OHLC?
думаю это вопрос к вам :)
По какому принципу вы открываете сделки на каждом тике, и по какому при OHLC?
Выставляю отложки на хаях и лоях без явного контроля открытия баров.
Но ведь в 2х отчетах у меня совпадают "Всего трейдеров" и "Всего сделок". Получается, что стратегия исполняется похоже при разных методах моделирования.
Но ведь в 2х отчетах у меня совпадают "Всего трейдеров" и "Всего сделок". Получается, что стратегия исполняется похоже при разных методах моделирования.
если количество сделок совпадает, но при этом "Оказывается, за счет количества отображенных сделок и ордеров в отчете. "
значит не совпадает количество ордеров?
если количество сделок совпадает, но при этом "Оказывается, за счет количества отображенных сделок и ордеров в отчете. "
значит не совпадает количество ордеров?
Хм. Да. Получается, что трейд - это вход\выход (пара), а сделка - это вход (1 сделка) и выход (еще 1 сделка). Значит, отличается кол-во отложек.
Спасибо большое!
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Выгружаю из тестера стратегий два отчета HTML - один прогон сделан по модели "Все тики", другой по "OHLC". Первый весит 240 мб, второй 4 мб. Посмотрел, за счет чего такая огромная разница. Оказывается, за счет количества отображенных сделок и ордеров в отчете. Хотя по отчетам показатели "Всего трейдеров" и "Всего сделок" совпадают. По какому принципу MT5 выбирает, какие трейды и сделки отобразить в отчетах при более грубом моделировании?